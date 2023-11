Fernando, que perdió los nervios, otro expulsado que no estará en Lens

El Sevilla no podrá contar con Ocampos en la última jornada ante el Lens, donde los de Diego Alonso se juegan estar o no en la Europa League la próxima temporada. Pero no sólo el argentino será baja por sanción ante los franceses. Su tonta expulsión en sólo dos minutos por una protesta y una entrada sin medir en la banda se agrava con la roja que vio también Fernando al acabar el partido.

El brasileño se marchó directo al árbitro del encuentro, el italiano Davide Massa, una vez que éste pitó el final del partido. Muy airadamente, Fernando le recriminó la decisión de expulsar a su compañero, perdió los nervios e incluso tuvo que ser frenado por el resto de jugadores al estar fuera de sí. Un comportamiento que extraña en un jugador de su experiencia y que suele ser muy equilibrado. No obstante, ya la temporada pasada perdió los nervios cuando estaba en el banquillo en un partido ante el Osasuna y fue castigado con dos encuentros.

El Sevilla, con las bajas que tiene, encuentra cada vez más problemas. Ante el Villarreal están sancionados Sergio Ramos y Jesús Navas, éste también ante el Mallorca. Además, están lesionados Nyland, Suso, Badé, Soumaré, Lamela y Marcao.