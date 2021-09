Fernando, en su último año de contrato: "Espero continuar aquí"

Incombustible a sus 34 años, Fernando Reges parece vivir una segunda juventud y promete más guerra. El formidable centrocampista de brasileño, uno de los mayores aciertos de Monchi en su muy prolífica trayectoria como gestor deportivo del Sevilla, es también la piedra angular del equipo de Julen Lopetegui. Parece que algún día se agotará su batería, pero él promete seguir viviendo esta segunda juventud en la élite.

En una entrevista en los medios del Sevilla Fernando se sincera sobre lo que ha significado esa continuidad competitiva antes del necesario parón de este verano. Ha recargado pilas y se ofrece a todo, aunque está en su último año de contrato... "Me preguntan mucho porque me queda sólo un año más. No depende de mí, pero yo espero continuar aquí. Me veis cada día y lo sabéis, que estoy muy contento aquí".

Su compromiso está fuera de toda duda. Por las circunstancias del calendario continuado la temporada pasada y el Covid no pudo volver a Brasil en verano hasta este año. "Llevaba dos años sin ver a mis padres. Fue distinto porque todos los años voy a Brasil pero el verano pasado fue totalmente atípico para todos. Estoy acostumbrado a vivir en Europa durante 14 años, pero nunca había estado tanto tiempo sin volver y ver a mis padres. Fue complicado para todos, pero esperemos que esto pase cuanto antes".

El mediocampista recuerda cómo fue su llegada y qué fue lo que le impresionó: "Aquí encontré un club que tenía muchas ganas de volver a ganar cosas. Conseguimos la Europa League, pero me quedé mucho más contento por los jugadores que había aquí. Cada día quiere seguir ganando cosas y eso me ilusiona un montón". Claro que aquel éxito de hace un año no le permitió parar. Apenas un mes después ya estaba compitiendo otra vez.

Fernando sabe cuál es su rol, su trascendental papel en un Sevilla que se ha hecho reconocible en todo el mundo. "Estoy contento porque es muy difícil. Cada día que pasa aquí la exigencia es mayor, llegan jugadores de mucha calidad y tenemos una plantilla muy buena. Hay que trabajar, comer y descansar bien para seguir siendo importante aquí. Yo pienso que estoy bien. No sabemos qué va a pasar durante la temporada, pero yo me siento bien. Dependerá de la exigencia de los partidos, pero yo estoy al 100% y espero continuar así durante toda la temporada para jugar el máximo número de partidos posible", promete con su verbo sereno y reflexivo.

También analizó cómo ha sido el inicio liguero, tras una larga pretemporada. "Sabíamos que podía ser diferente y podíamos haber ganado los nueve puntos, pero el partido contra el Getafe también se pudo escapar. Empezamos bien y hay que continuar en esta línea. El del sábado es un partido para el que estábamos preparados, pero estaríamos sin tres jugadores importantes y es una buena decisión. Esperaremos para saber cuando se juega. Necesitamos competir para estar preparados, porque el martes tenemos un partido muy importante y es bueno el amistoso de mañana", dijo sobre el aplazamiento del Sevilla-Barcelona.

El valor de su polivalencia: "Siempre he jugado de pivote en Oporto, en el City con otro pivote... Yo me siento bien en cualquier posición que el míster necesite. Aquí he jugado también de central y estaré preparado para dar mi mejor versión donde sea. Contra el Rayo jugué algo más adelantado, haciendo cosas que normalmente no hago y lo intenté. Creo que ayudé al equipo".

La inminente Champions: "Es la competición más bonita, la que todos los jugadores quieren disputar. Estamos ahí con muchas ganas y volver a hacer una campaña bonita. Hay equipos muy poderosos, pero tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien como en LaLiga. Hay que ganar partidos y luego ver qué pasa. No podemos pensar todavía en cosas grandes y sí partido a partido. El año pasado hicimos dos buenos partidos contra el Dortmund. Pudimos haber hecho un poquito más para encararles de una forma diferente, pero es un aprendizaje para que no vuelva a pasar".

Delaney, un competidor por su puesto: "Es un jugador que sabe tener el balón, posicionarse y tiene experiencia para sumar. Esperemos hacer una temporada espectacular juntos. Puede que juguemos juntos, porque él puede jugar como 8 y como 6. Vamos a ver qué decide Lopetegui pero tenemos que estar preparado para todo".

Una plantilla muy completa: "Me parece una plantilla con jugadores de calidad. El año pasado ya teníamos una plantilla muy buena, pero este año con algunos jugadores específicos creo que está más equilibrada".

El asunto Koundé: "Es un chico con mucha calidad, solo con 22 años pero buena persona y profesional. Es de los mejores centrales del mundo y es normal que equipos grandes vengan por él. Yo creo que ahora, conociéndole, está totalmente centrado aquí y va a hacer una temporada muy buena".

La esperada vuelta del público: "Es fantástico, porque el primer partido que jugamos sin público fue complicado. Se escuchaba todo y parece que estás en un entrenamiento, pero volver a estar con la afición es algo impagable".

La selección de Brasil, un imposible: "He estado toda mi carrera en grandes clubes y podría tener alguna oportunidad, pero no se ha dado. Es algo para lo que no tengo respuesta. Para mí eso ya pasó, estoy centrado en Sevilla y en las pausas de la selección quiero seguir trabajando para volver al 100%".