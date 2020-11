El Sevilla FC, equipo en el que Diego Maradona jugó en la temporada 92-93, remitió este jueves un mensaje de ánimo al ex futbolista argentino, en el que incluye imágenes suyas en su etapa sevillista y palabras de apoyo de tres compatriotas actualmente en la plantilla hispalense, Lucas Ocampos, Franco Mudo Vázquez y Marcos Acuña, además de las del director deportivo, Ramón Rodríguez Monchi.

El club andaluz ha distribuido un vídeo por las redes sociales con como frases como "nunca te rindas", "fuerza Diego" o "ánimo Maradona" y palabras de cariño de Monchi, quien fue compañero suyo en la plantilla sevillista que en aquella temporada entrenaba el también argentino Carlos Salvador Bilardo.

"Diego, sólo decirte que siempre que has peleado por algo lo has conseguido. Eres un ganador nato y este partido lo vas a ganar seguro y, además, por goleada. Un abrazo muy fuerte y que te recuperes pronto", destaca el ex portero sevillista.

Acuña, por su parte, le desea "una pronta recuperación" y espera que "salga lo mejor posible", además de mandarle "un abrazo grande".

"Hola, Diego, ¿cómo estás? Desde de Sevilla te queríamos mandar toda la fuerza y que te recuperes pronto y verte en el lugar donde siempre fuiste feliz, dentro de una cancha. Desearte lo mejor y un abrazo grande", le traslada Ocampos.

Franco Vázquez también le manda "mucha fuerza y mucho ánimo para este momento que estás pasando".

"Ojalá que pronto vuelvas a estar dentro de una cancha de fútbol donde siempre fuiste feliz. Te mando un abrazo muy grande y mucha fuerza", destaca el Mudo.

Maradona, que el pasado viernes cumplió 60 años, fue ingresado el lunes pasado en una clínica de La Plata por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al realizarle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural, del que fue intervenido al día siguiente. EFE