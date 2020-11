Idrissi, en el grupo a pleno rendimiento, atisba su debut

Tal y como esperaba Julen Lopetegui, Oussama Idrissi se ha incorporado al grupo a pleno rendimiento durante el presente parón por selecciones. El internacional holandés ya fue visto realizando algunos ejercicios la semana pasada con el grupo. Pero ha sido en esta segunda semana cuando se ha incorporado al trabajo habitual realizando todos los ejercicios e incluso participando en los partidillos.

De esta forma, Idrissi (Bergen op Zoom, Holanda, 26-02-1996) ve por fin la luz al final del túnel. El futbolista fichado del AZ Alkmaar arribó a Nervión en las últimas horas del mercado estival, ya metido en otoño. Fue anunciado su fichaje el 5 de octubre, último día de inscripciones, tras pasar el reconocimiento médico. Pero no se pudo ejercitar con el equipo por un pequeño problema en el tobillo.

El problema fue a más y el club decidió que, antes que probarlo y forzar la articulación, fortaleciese su tobillo para que estuviera en plenas condiciones cuando se incorporar al grupo.

Con esa vía conservadora, el jugador se ha pasado los meses de octubre y lo que va de noviembre en blanco. Primero con un trabajo de fortalecimiento y luego con una fase de readaptación para la competición. El martes ya participó en un partidillo durante la sesión que dirigió Julen Lopetegui. Y ahora la incógnita es ver cuándo es convocado por primera vez.

En una entrevista a Estadio Deportivo, el jugador ha valorado por primera vez cuál ha sido su dolencia. Incluso se ofrece para jugar ya ante el Celta. "Ahora me encuentro muy bien. La lesión era pequeña, una pequeña lesión, pero requería tiempo para recuperarse. La intensidad del equipo es muy alta y para unirse al grupo tenía que estar al cien por cien. Hay mucha competencia dentro de la plantilla y vamos a jugar muchos partidos. Me tenía que preparar y ahora sí me siento bien. Estoy entrenando con el grupo, estoy feliz y espero ayudar al equipo en los partidos. Espero que mi primer partido sea frente al Celta. Entrar en la convocatoria es una posibilidad, pero eso depende del míster", reconoció el jugador.

Lopetegui tendrá que valorar ahora cuál es el nivel competitivo de Idrissi, que llegó por unos 13 millones de euros para dotar de velocidad a las bandas del Sevilla, sobre todo la derecha, aunque también en la izquierda, a pie cambiado, según aseguró recientemente Monchi por su capacidad de desborde al reconocer el problema en el tobillo del jugador holandés, que ha sido internacional por Marruecos en dos ocasiones tras ser un habitual de las selecciones inferiores de Holanda.

"No sé, no sé si podré estar en el once titular. Yo trabajo duro durante la semana, estoy en forma, al cien por cien para volver a jugar y espero tener la oportunidad ayudar al equipo", añadió Idrissi sobre su actual estado de forma.

La incógnita sobre Idrissi se va desvelando y puede que próximamente, ante la carga de partidos que comienza este sábado con el Celta en Nervión, se vea ya al holandés de origen marroquí en las convocatorias.

