Isco, de piedra angular de Lopetegui a problema estructural de la plantilla

Isco ya es uno de los futbolistas señalados como candidatos a dejar hueco en la pesada nómina de fichas de la plantilla del Sevilla. El mediapunta malagueño no ha respondido a las expectativas que trajo cuando lo fichó Monchi a instancias de Julen Lopetegui. Ya no está el mentor principal del ex madridista y la situación podría haberse enconado tras una discusión entre el jugador y el director general deportivo. Una discusión de las que se dan en el fútbol y que no tendría trascendencia en otras circunstancias...

Según informa Relevo, Isco y Monchi discutieron en una charla de éste a la plantilla durante los entrenamientos de esta semana. Según parece, fue algo más que un desencuentro, aunque luego las aguas volvieron a su cauce, en el que el jugador le recordó al gestor deportivo que él estaba en el Sevilla por Lopetegui, no por él.

Si es cierto que Isco le echó en cara a Monchi que éste no tenía en él su plena confianza, el desacuerdo entre las partes es más que obvio y la situación del futbolista, piedra angular del cuarto proyecto fallido de Lopetegui, se quedan en entredicho.

Jorge Sampaoli ha respetado hasta ahora los galones heredados por Isco de la etapa de Lopetegui. El argentino le ha dado un rol similar al que tuvo Nasri en su primera etapa. Pero el malagueño apenas está influyendo en el juego como lo hizo el francés.

Con los números en la mano, Isco juega más de lo que rinde... hasta ahora. Ha jugado en 12 de las 14 jornadas ligueras, en las que aportó dos asistencias. Y anotó un gol inocuo, un buen tanto en el que por fin sacó su calidad para el tiro a media distancia, ante el Copenhague: el 3-0 en el minuto 90. Un gol con poca trascendencia en la pésima trayectoria del equipo en la Champions.

La implicación del futbolista está en entredicho después de que espetara que él era un futbolista de Lopetegui. Y juega en una posición en la que, en puridad, a Sampaoli le gustaría tener otros futbolistas de distinto corte, pues hay demasiados futbolistas de ese perfil en el actual plantel. De hecho pidió dos interiores que reforzaran la medular por delante de Fernando y Gudelj, además de un central y un atacante con fuerza y gol. Aunque el mercado manda y el club no podrá satisfacer todas las necesidades reales de la plantilla.

En esta tiene Isco un rol importante en cuanto a ficha y posición en el campo. Estructuralmente, no es el futbolista que convendría para la revolución imposible de la plantilla. Pero su salida podría darse si pica algún equipo en enero. ¿El Wolverhampton de Lopetegui?