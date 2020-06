Iturralde González, el árbitro que pitó el Mallorca-Sevilla de la temporada 2006-07 en la que el equipo de Juande Ramos pudo pelear por el título de Liga hasta el final, ha reconocido que se equivocó al no pitar penalti de Héctor a Puerta que pudo significar la victoria de los blancos, pero matiza que eso no era sinónimo de ganar la Liga.

“El Sevilla tenía que ganar los dos partidos que le quedaban, al Mallorca y al Villarreal, pero tampoco ganaba la Liga. Si yo llego a tener VAR hubiese corregido decisiones, correcto. Hay un penalti que no pito porque no lo veo, no me parece que sea para penalti. Luego hay que meterlo también, acuérdate del Dépor y de Djukic”, explica Iturralde en una entrevista en Goal.

“Viéndolo por la televisión me equivoqué, claro. Pero después tenías que jugar con el Villarreal, el Madrid contra el Mallorca, y el Barça contra el último. A triple empate, el Sevilla no era campeón. Cuando te recuerden eso, diles que el último de la Liga (el Nástic de Tarragona) en la segunda vuelta sólo ganó un partido, que fue 1-0 al Sevilla. Si llegan a ganar ese partido, igual no se tienen que acordar de lo de Mallorca”, matizó.

El Sevilla contaba con la baza de que le tenía ganado el goal average particular al Real Madrid, pero a triple empate el Barcelona, para perjudicar a su gran rival y sin opciones, podía pinchar en el último partido.