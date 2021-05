Iturralde no vio "nada" en la mano de Balenziaga, como en 2007 en Mallorca

Iturralde González, árbitro de mal recuerdo para los sevillistas al ser protagonista negativo la última ocasión en que los nervionenses tuvieron opción de llegar a la última jornada peleando el título de Liga, declaró la noche del lunes que las manos de Balenziaga en el área del Athletic no merecían que Gil Manzano las castigase con penalti.

“No hay nada, es una mano que está en posición natural y que no puede retirar porque el centro es muy cercano. No es punible”, declaró en vasco cuando fue consultado por la cadena Ser.

Paralelamente, sí ha reconocido Iturralde que perjudicó al Sevilla aquella noche de 2007 en Son Moix cuando no señaló un penalti de Héctor a Luis Fabiano en el Mallorca-Sevilla que acabó en empate y que, de haber ganado, hubiera colocado a los de Juande Ramos en posición muy ventajosa para conquistar la Liga, ya que incluso el Barcelona se hablaba de que podía beneficiar al Sevilla para no poner en bandeja al Real Madrid el título una vez que ya no tenía opciones.

El propio defensa almeriense reconoció que zancadilleó al brasileño y hasta Iturralde ha confesado que se equivocó y que con el VAR se habría pitado. “El famoso partido Mallorca-Sevilla que parece que me va a perseguir. No me va a perseguir nada. Ya te digo, al final es un error. Ves en la televisión que es un penalti claro. No hay dudas. Pero en el campo, cuando tú estás arbitrando, tú sabes que no fallas. ¿Por qué? Porque pitas lo que ves. Y yo aquí no veo eso. No aprecio que sea penalti”, reconocía el vasco hace unos meses en una entrevista en Movistar Plus.