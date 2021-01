Javi Gracia: "La Copa no molesta, en absoluto"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que pese a que su equipo está sólo dos puntos por encima de los puestos de descenso en la Liga, la Copa del Rey, en la que este miércoles visita al Sevilla en octavos de final, “no molesta, en absoluto”.

“Es una oportunidad para seguir trabajando y mejorando. El trabajo y el compromiso de los jugadores es máximo y cada partido es una oportunidad extraordinaria para mejorar, como pasó el otro día que fuimos capaces de competir al actual primer clasificado”, explicó en referencia al encuentro ante el Atlético de Madrid.

Gracia declaró que la Copa es “una competición diferente” y que creen que pueden “derrotar a cualquier equipo". "Tenemos esa ilusión y ese objetivo”, apostilló.

“Creo que tenemos que hacer un gran partido. Ante el Atlético lo hicimos en una gran parte, si no, no hay manera de competir contra estos equipos”, apuntó.

El técnico lamentó haber tenido que jugar el domingo ante el Atlético y que el encuentro ante el Sevilla sea fuera de casa y el miércoles porque “no ayuda para recuperar algunas molestias”.

“Son las circunstancias que tenemos, pero no merman nuestras posibilidades”, dijo Gracia, que confirmó que habrá rotaciones para compaginar este encuentro y el del Elche del sábado pero subrayó que no le da “más importancia a una competición que a otra”.

“Cada alineación en este calendario queda condicionada por la anterior y la posterior. Buscas equipos equilibrados que permitan suplir a algún jugador con molestias”, explicó Gracia, que avanzó que habrá que “alguna rotación” y que “alguno de los habituales no va a empezar”.

“Eso no va a ser sinónimo de no darle importancia. Ya lo hemos hecho anteriormente y nos ha ido bien. Las rotaciones son necesarias para afrontar con garantías ambas competiciones pero no suponen darle más importancia a una competición”, apuntó.

“No es inconveniente el partido del Elche con competir mañana y ser capaces de seguir adelante en la competición”, manifestó Gracia, que no quiso confirmar tampoco si Cristian Rivero se mantendrá como el portero titular en el torneo del KO.