Jesús Galván: "Yo renovaría a la plantilla entera, pero no depende exclusivamente de mí"

Antonio Hidalgo completó unas seis primeras jornadas muy buenas con el Sevilla Atlético, pero una oferta del Huesca fue irrechazable para él. Tras su marcha, el equipo ha continuado e, incluso, mejorado la senda que se preveía, tanto que se encuentra a un único paso de regresar a la categoría de bronce del fútbol español. Jesús Galván (1974, Sevilla) atiende a Diario de Sevilla apenas a tres días del partido más importante de la temporada, el cual le puede dar el ansiado ascenso al primer filial nervionense.

Galván, criado y formado en la carretera de Utrera, tuvo que "intentar no molestar" la dinámica de un Sevilla Atlético en racha. Asegura que "eso es lo más difícil, llegar a un sitio donde se están haciendo las cosas bien y tocar lo justo para que se note un poquito cómo quieres que se juegue, pero sin que el equipo se caiga".

–¿Quién ha sido más importante en ese proceso?

–Mi cuerpo técnico. Me aconsejaron que este equipo llevaba una dinámica buena y que desde julio o desde octubre del año pasado con Antonio Hidalgo trabajaban con un modelo de juego muy claro. Estaban muy identificados con ese dibujo, con esa manera de entrenar, y yo me he ido adaptando, incluyendo cosas que a mí me gustan... creo que ha sido como una simbiosis, una unión de los jugadores hacia mí y yo hacia ellos. Como entrenador, uno se tiene que adaptar a lo que hay y yo en eso hemos congeniado bastante. Son un grupo muy bueno. Venían de pasarlo muy mal en la temporada anterior y este año la dinámica era todo lo contrario. Nos hemos ido subiendo esa ola y esperemos poder ratificarlo este domingo.

–Duraron poco las negociaciones para asumir el equipo. ¿Cómo fueron esos días?

–El martes por la tarde-noche yo estoy entrenando con el Cadete A, con el equipo que tenía, y después del entreno tenía una llamada perdida de Víctor Orta y de Agustín. Me pongo en contacto con ellos y me dicen que si estoy preparado para coger el Sevilla Atlético, que Antonio tiene una oferta del Huesca y lo más seguro es que se vaya, por lo que mi nombre está en la mesa. Les digo que sí. En ese momento era Pepe Castro, el presidente, y José María del Nido, los que tenían que tomar una decisión, que el miércoles por la mañana me dirían algo. El miércoles por la mañana llego a la ciudad deportiva para preparar el cadete... y aquí me comunican que sí, que soy el elegido. Me pongo en contacto ya con mi cuerpo técnico, con Javi Martínez, con Redondo, Rubén, Arturo, que son mis hombres de confianza, y ya desde ahí planificamos el entrenamiento de la tarde. Muy contento, muy feliz y muy ilusionado porque es algo que siempre sueñas. Yo llegué aquí con 14 años, tuve la suerte de debutar en el primer equipo, luego me fui y volví como entrenador... siempre he estado vinculado a la casa.

–¿Qué vestuario se encuentra cuando llega?

–Me encuentro, sobre todo, un vestuario muy ilusionado. El cambio al principio puede un poquito afectar porque Antonio y yo somos dos personas muy diferentes. Él, quizá, es más serio y yo soy más cercano... los primeros días les trastoqué un poco, pero a medida que van pasando las semanas y los resultados también se van dando... todo va mejorando. Conozo también a muchos futbolistas de escalafones inferiores: Alberto Flores, Antonio Zarzana, Matías, Capi, Lulo... y me lo ponen todo muy fácil. Si había cualquier baja, cualquier imprevisto, entraba cualquier futbolista y sumaba: Isra, Ibra, Bakary, Collado, la baja de Isaac ha sido muy importante y la hemos suplido con Mateo y con Stanis. Nos hemos ido adaptando de una manera muy familiar.

–Isaac ha sido una baja importante para el filial, pero su irrupción en el Sevilla ha valido la pena. ¿Le ha sorprendido?

–Lo que nos ha sorprendido a todos es esa regularidad en ese rendimiento tan bueno. Ya sabíamos del potencial de Isaac, lo había demostrado en Segunda Federación, pero comenzar así con el primer equipo y romper de esa forma... nos sorprende a todos esa cantidad de goles que genera. No esperábamos que ese rendimiento fuera tan largo. Me alegra porque al final es para lo que estamos. Somos formadores, estamos aquí para nutrir y cuanto mayor número de futbolistas sea, mejor. Isaac es uno de ellos y esperemos que sean más en un futuro.

–Se habla de la renovación de Isaac, pero también está pendiente la suya. ¿Le gustaría continuar el año que viene?

–Yo soy un hombre de club y me gustaría, claro que me gustaría, pero cuando terminemos, si es este domingo y certificamos el ascenso mejor y si es la semana que viene pues también. Ya se hablará, pero claro que me gustaría. Es mi casa, es mi club y me he criado aquí.

–No parece que vaya a durar mucho esa reunión...

–Yo creo que no habrá ningún problema por ninguna de las dos partes. Me gustaría certificarlo después del ascenso porque son muchísimas jornadas en puestos de playoff, primero y segundo. Me gustaría, sobre todo, por los chavales, porque se lo merecen. Ya sólo nos queda dar el último empujoncito.

–La semana pasada os quedasteis muy cerca de ascender, aunque hay gente que prefería celebrarlo en casa. ¿Cómo lo ve?

–A mí me hubiera gustado haber ascendido ya el domingo. Te da más margen para todo: para trabajar de otra manera, para dar minutos a gente que se lo merece y no está teniendo tantos... al final ya tienes una tranquilidad de que ya el trabajo está conseguido y son dos semanas de, entre comillas, vacaciones y que ya la meta se ha logrado.

–Y, ahora, ¿Cómo se plantea un partido como el del próximo domingo?

–Nosotros vamos a trabajar igual que toda la semana: analizando al rival, desmenuzándolos, que ellos sepan cómo defienden y cómo atacan. Hemos trabajado así todo el año. No bajamos nunca los brazos, sabemos que está en nosotros y que dependemos de nuestros rendimientos. Vamos a afrontarlo de la misma manera.

–Siempre le dice a sus jugadores una frase: "Salgan, calienten y ganen". ¿Qué significa para usted y para ellos?

–Es una frase tipo que siempre digo (risas). Siempre termino hablando antes del calentamiento y al final acabo diciendo "Salgan, calienten y ganen". A ellos les gusta y se ríen cuando la digo. Me sale solo (risas).

–Seguramente, una de las claves de este Sevilla Atlético haya sido el paso al frente de los jugadores con más experiencia. ¿Opina igual?

–La columna vertebral del equipo, sí. Alberto Flores, que aunque tenga 21 años, ya tiene un pozo en la categoría. La experiencia que te dan Xavi Sintes y Ramón en la zona central, con Hormigo que también puede jugar ahí. Lulo, Capi, Isaac en la primera parte de la temporada... yo creo que esa columna vertebral del equipo con tantísima experiencia nos ha dado para manejar muchos registros. También, cuando la dinámica es positiva, te lleva a que cualquiera que entre, entra en esa rueda y no se notan las bajas. Esa experiencia que nos ha dado esa columna vertebral ha sido clave. La profesionalidad de Xavi y Ramón en el eje central nos ha dado muchísimo, porque somos el equipo junto al Águilas menos goleado. También lo que contagia, lo que imprime y lo que le da al equipo Capi, que lleva en la casa siete u ocho años, te da para que estés donde estés.

–Precisamente estos jugadores terminan contrato a final de temporada. ¿Merecen seguir?

–Bueno, espero que sí, pero no depende solo de mí. Ahí entra ya la dirección deportiva y la dirección de cantera. Yo daré mi opinión, mi punto de vista, pero no solo soy yo el que tiene que decidir. Por mí, yo renovaría a los 25, pero no depende exclusivamente de mí. Son contratos y hay diferentes puntos de vista: si queremos tener una plantilla más joven y tirar más de gente de división de uno juvenil, o fichajes que sean jóvenes y nos den otras alternativas, otras cosas. Como te he dicho, yo voy a dar mi opinión, pero después el club también tiene la suya.

–Para terminar. Si asciende el domingo... ¿ha hecho alguna promesa?

–No, no (risas). Hasta que no termine no quiero hacer nada porque, al final, si empiezas a hacer algo... todo se puede ir al traste. Prefiero que cuando el domingo pase, y si lo conseguimos, Dios quiere que sí, ya se verá lo que se hace. Hay tiempo de sobra.