Jorge Desio: "El resultado reflejó lo que fue el juego"

Jorge Desio, segundo entrenador del Sevilla, valoró el partido en rueda de prensa tras la expulsión de Jorge Sampaoli. Mateu Lahoz mostró la cartulina roja en el minuto 18 al entrenador sevillista tras unas protestas que Desio catalogó como "nada importante". Quiso quitarle hierro al asunto ya que "se lleva bien con el árbitro". "Hablaron después amistosamente", reconoció el técnico.

Sobre el partido en el que el conjunto sevillista goleó al Linares Deportivo, Desio se mostró muy satisfecho por lo realizado por el equipo. "El resultado refleja lo que fue el juego", valoró. Además, avisó que venían con la idea de "un partido difícil contra un rival con carácter y voluntad".

A medida que pasaron los minutos, el segundo entrenador cree que el equipo "jugó más suelto y atacó mejor". Destacó el "carácter" de sus jugadores, que "gracias a su seriedad el partido fue más fácil".

El técnico fue cuestionado por dos nombres propios. El primero, como no podía ser de otra forma, el trigoleador Youseff En-Nesyri, al que "los goles le ayudan emocionalmente". "No tiene que demostrar nada a nadie, es un excelente jugador", insistió. También se le puso sobre la mesa el nombre de Óliver Torres, al que se refirió como "un puntal", pese a que destacó el "esfuerzo" colectivo.

No hubo rotaciones en el Sevilla, con un once tipo reconocible, pese a que en la previa Sampaoli dejó caer algún cambio. Sin embargo, Jorge Desio quiso matizar esas palabras: "Quiso decir que todos los jugadores que están entrenando pueden entrar en el once inicial". Además, justificó la alineación titular porque "teníamos un plantel no numeroso, por eso se reiteran nombres a principio del partido", explicó.

Por último, el Sevilla afronta este domingo un partido trascendental ante el Getafe. El técnico del Sevilla valora el partido como "muy importante", y quiso apartar cualquier semejanza con lo visto en el día de hoy. "Esto no garantiza un resultado favorable con el Getafe", advirtió. "Va a ser un partido duro, pero con el trabajo, la voluntad y el esfuerzo esperemos que nos de los resultados", finalizó el segundo entrenador nervionense.