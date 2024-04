Kike Salas: "Para mí no hay nada más bonito que marcar en un derbi"

Salir y besar el santo. Acababa de ingresar en el campo Kike salas cuando voló en un saque de esquina botado por Acuña para hacer el 1-1.

"Nosotros venimos siempre aquí a por la victoria, porque es un partido muy especial. Se nos puso el partido cuesta arriba con el penalti, pero después no nos crearon ocasiones. El empate nos vale para poco, pero nos vamos contentos", indicó el defensa, que fue cuestionado por la mano de Lukébakio que acabó en penalti: "Lo he visto un poco en el banquillo, pero no lo he visto bien. El árbitro lo ha pitado y no se puede hacer nada".

Finalmente fue cuestionado el jugador por el hecho de marcar en el Benito Villamarín y aseguró: "Para mí no hay nada más bonito que marcar en un derbi. Es un sueño de niño. Es un orgullo defender esta camiseta en este campo".