El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha avisado sobre la tremenda dureza que espera al Sevilla en el duelo ante el Huesca, un rival sobre el que el técnico ha recordado que hizo sufrir a todo el que se ha enfrentado a él y que también exigirá muchísimo a sus jugadores. “Vamos a tener que sufrir como cabrones”, ha avisado el técnico de Asteasu en su rueda de prensa previa al desplazamiento del equipo a El Alcoraz.

Lopetegui no quiere ni oír que el Sevilla se enfrenta al vicecolista ni a un equipo en problemas. “No, es tu opinión –le espetó al periodista-. No tiene que ver la clasificación para la dificultad que nos vamos a encontrar. Vamos a tener que sufrir como cabrones, y nunca digo esto. Insisto que el Huesca es un equipo muy interesante en muchas cosas. Lo demás, como estás en la tabla, todo eso… no te garantiza nada”.

“Es un equipo bien trabajado y con muchos aspectos interesantísimos. Lo ha hecho con todos los rivales que han ido a El Alcoraz y también fuera, tenemos que prepararnos. Ha competido de tú a tú en todos los partidos y ante grandes rivales, ante el Valencia, Villarreal, Atlético… pudiendo ganar. Vamos a tener que sufrir muchísimo para conseguir el objetivo, insisto”. La advertencia del preparador es clara y rotunda. “Ha competido todos los partidos, incluso en los que ha sido derrotado ha tenido opciones de ganar. Tiene muy buen entrenador, no tengo dudas de que el trabajo de Michel ha sido excepcional”, añadió en referencia a los cantos que hablan incluso de una destitución.

El ex seleccionador no se preocupa de que el equipo cambie su mentalidad tras venir de jugar la Champions y clasificarse para octavos. “El objetivo está conseguido, ahora seguiremos compitiendo y trataremos de quedar lo más arriba posible, pero ahora toca la Liga. Hasta el martes olvidamos la Champions y tenemos que poner nuestra energía y ser capaces de competir como nos va a exigir el Huesca”.

La muerte de Maradona y los argentinos del equipo. “Mis condolencias a la familia, al pueblo argentino y a todo el mundo del fútbol. Va a ser eterno. Mi abrazo a los argentinos. Si todos los sentimos, imagínate los jugadores argentinos, que han representado la esencia de ese país, con ese carácter tan pasional. Estaban tristes, pero es algo normal. Desde aquí mostrar nuestro pesar. Maradona ya es una leyenda y será eterno por lo que ha representado futbolísticamente sin ningún tipo de dudas”.

La lesión de Escudero. “Que se recupere lo más rápido posible, que salga bien la operación y que se incorpore cuanto antes. No está él, no está Acuña y es la ley de Murphy, nos toca buscar las soluciones y competir con los que van a estar en el campo. Hay que tener confianza en los que jueguen”.

La exigencia. “Exigencia forma parte del fútbol profesional y de élite y de mi club. Desde dentro, desde la propia afición, desde la ciudad y el recorrido del club. El club está empapado de esa exigencia para que todos estemos con las orejas para arriba siempre”.

Nominado a los premios ‘The Best’. “No doy nunca importancia a los premios individuales en un deporte colectivo como es el fútbol. No hay nada que me saque de poner mi pensamiento que es el partido de mañana”.