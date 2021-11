Lopetegui: "La jugada del penalti nos ha movido demasiado"

Enfadado por el resultado ha comparecido Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, tras la derrota ante el Lille. El análisis del técnico se ha detenido en la acción del penalti, ya que entiende que tras el empate su equipo perdió el buen ritmo con el que había iniciado el encuentro.

"Es un partido donde empezamos bien, conseguimos marcar y estábamos por encima de ellos. La jugada del penalti nos ha movido demasiado, hemos perdido calma y hemos entrado en el ida y vuelta en el que ellos son buenos. Luego en el segundo tiempo cuando han marcado el segundo no hemos sabido reponernos", ha comentado el entrenador sevillista, que tampoco ha querido culpar al arbitraje del resultado final: "No voy a hablar del arbitraje sería un error por mi parte. Hay que hablar de nuestros errores para aprender y tirar hacia adelante. No podemos escudarnos en el arbitraje. Con la segunda parte que hemos hecho no me apetece hablar del árbitro, me parece fuera de lugar".

"Hemos perdido tres puntos, que necesitábamos ganar. No está imposible la clasificación, pero sí complicada, nos obliga a ganar los dos partidos. Fue un partido complejo, empezamos bien, hemos marcado y en vez de darnos tranquilidad ha venido la jugada del posible penalti, y luego el penalti. Se ha puesto un partido de transición, nos ha faltado controlarlo. Ahí se no has escapado el partido, también ha tenido el acicate del segundo gol, y hemos estado con muchos nervios y precipitación. No hemos podido conseguir ese gol para empatar", ha asegurado Lopetegui, que ha continuado analizando las claves: "No hemos tenido la calma necesaria para darle al partido lo que requería, con posesiones más largas y que no se partiera el partido. Con empate a uno debería haber pasado, ya perdiendo era más complicado. En la segunda parte el equipo no ha estado bien y el máximo responsable es el técnico".

"En la Champions cuaquier error te penaliza, es muy exigente. Un penalti es un detalle importante. A partir de ahí no hemos tenido tranquilidad, al margen del dibujo o de los jugadores. Tener más calma y no querer llegar a la portería tan rápido. No hemos hecho lo que queríamos haber hecho", ha añadido Lopetegui, que ha reconocido la tristeza del momento: "La noche es mala para todos, pero en el fútbol hay que levantarse. Tenemos muchos motivos para hacerlo con lo que viene. Tocara levantarse, aprender y tirar hacia delante".

Sobre la lesión de Jesús Navas, Lopetegui no ha entrado en detalles para analizar el tiempo de baja. "Es otro palo importante, pero es lo que toca. Tiene una lesión muscular, pero hay que esperar a las pruebas", ha asegurado el técnico sevillista, que ya ha apuntado a la próxima cita del equipo, el domingo ante el Betis: "Empieza el derbi, trataremos de recuperarnos, primero físicamente y también mentalmente para hacer un buen partido".