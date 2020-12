Lopetegui: "El Getafe tiene sus armas y las utiliza muy bien"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa de forma telemática desde la ciudad deportiva, antes de viajar a Madrid para el partido de este sábado con el Getafe. El entrenador del Sevilla ha confirmado que Jesús Navas tampoco se ha ejercitado este viernes. "Como tampoco Oli (Óliver Torres), como tampoco Munir. Veremos quién puede estar mañana y quién puede viajar hoy", dijo, horas antes de ofrecer la convocatoria.

El entrenador del Sevilla quiso poner todo el foco en el rival y en el partido de este sábado. "Estamos en la antesala de un partido complicadísimo, durísimo. El Getafe es un equipo bueno, competitivo, que tiene sus armas, las utiliza bien y obliga muchísimo a los rivales, y más en su campo. Es un partido de alta exigencia ante un buen equipo de buenos futbolistas, que tiene muy claro cómo competir. Debemos prepararnos para ese reto y esa exigencia".

Respecto a las ausencias, confirmadas las de Escudero, Munir y Vaclík y por confirmarse las de Jesús Nava y Óliver Torres, dijo: "Tenemos bajas, jugadores que no estarán. Pero tenemos que centrarnos en los que están, que son los que nos van ayudar. Hay lesionados, pero forma parte de la lógica del momento de la temporada y de la exigencia que vivimos".

Pepe Bordalás, un técnico controvertido: Le tengo muchísimo respeto, el máximo respeto, el Getafe es tremendamente reconocible y tiene muy claro cómo jugar. A partir de ahí, los análisis los hacéis vosotros.

La fuerza colectiva del Gefate: "Es un equipo lleno de buenos jugadores y bien dirigido. Nos va a ocupar y preocupar al equipo del Getafe en general, a toda su fortaleza, y ser capaces de competir en la exigencia que nos va a marcar el partido. El Getafe exige físicamente, tácticamente, técnicamente porque es un equipo de los buenos"

La ilusión del Sevilla ante los grandes retos: "A nuestro equipo lo veo con ganas, con ilusión de afrontar los retos que tenemos por delante, y dentro de la exigencia tan grande que vamos a tener. Ahora toca el Getafe, insisto, un partido de máxima exigencia por las características y la calidad del rival".

Dificultad en cada jornada: "Cada partido en la Liga Santander es difícil, todos los equipos tienen buenos jugadores".

Impermeable a elogios y datos positivos: "No me dicen mucho las estadísticas ni nada. No miramos al pasado. Getafe. Sólo me centro en la siguiente curva, en el Getafe".

Críticas a las rotaciones: "No hago ningún un análisis sobre esas críticas. Si se hace porque se hace y si no se hace... Detrás de cada decisión hay un análisis, y una toma de decisiones en base a lo que crees mejor para el equipo y el siguiente partido. Hay situaciones que son más excepcionales y es lo que nos obliga a tomar decisiones. Luego puede salir de una manera o de otra, porque esto es fútbol"

¿Titularidad para En-Nesyri? "Youssef ha intervenido en muchos partidos de inicio, igual que Luuk. Tomamos las decisiones Es un chico joven, que trabaja muy bien, que tiene muchas ganas; ha mejorado y deber seguir mejorando, porque es joven. Tiene muchas ganas, tiene ambición y trabaja mucho".