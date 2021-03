En una "noche triste" por la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey, Julen Lopetegui no quiso valorar mucho la actuación arbitral, porque sino "ya se sabe qué pasa" e indicó que "toca tragar veneno".

"En este partido vivimos la parte más cruel del fútbol, al quedar eliminados en la última jugada del partido, cuando ya estábamos con 10 jugadores, aunqueel Barcelona debía estar ya con 10 desde hace tiempo. Pese a todo, estamos tristes y orgulloso del esfuerzo del equipo, que no se rindió enla prórroga aun jugando con un futbolista menos", explicó el vasco.

"Que cada uno vea las acciones y las juzgue; yo si lo hago puedo ser sancionado"

"Nos han pasado muchas cosas durante el encuentro, con lesionados antes y durante el partido, encajar un gol en el primer tiro del rival... Trabajamos bien a nivel defensivo y tuvimos nuestras opciones para clasificarnos", indicó el técnico sevillista, que al ser cuestionado por la actuación arbitral indicó: "Poco se puede decir, porque si hablas mucho ya sabes lo que pasa. Creo que no ha acertado en la expulsión de Mingueza. Como los entrenadores y jugadores, los árbitros se equivocan y era una ocasión manifiesta de gol y el reglamento dice que es tarjeta amarilla", explicó Lopetegui, quien señaló que el "vestuario está abatido, pero toca tragar veneno esta noche". "Que cada uno vea las acciones y las juzgue. Yo si lo hago puedo ser sancionado. La acción de Lenglet también... Pero el colegiado no lo ha visto así y poco más puedo decir", añadió al respecto.

"Estamos decepcionados, por vernos privados de una final en la última acción. Es un momento amargo, pero hay poco que reprochar a los jugadores por su esfuerzo y por creer hasta el final", destacó el preparador nervionense, que espera recuperar al grupo moralmente lo antes posible: "Mañana toca levantarnos y seguir trabajando. Queda una temporada por delante dura y exigente, con la Champions aún, y pelearemos para que el fútbol nos dé lo que nos ha quitado hoy. Hay que levantarse y mostrar carácter en el siguiente encuentro", afirmó Lopetegui, que salió al paso del esfuerzo de los suyos: "Estábamos al final con 10 jugadores, contra el Barcelona..., y evidentemente estábamos defiendiendo en nuestra área. No he visto errores y salvo el remate de Jordi Alba al larguero no recuerdo opciones claras del rival. No acertamos en el penalti y no tuvimos premio", resumió.