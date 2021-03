Lopetegui confirma que viaja Ocampos

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha asegurado en su rueda de prensa previa al encuentro ante el Barcelona, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña estarán disponibles y que viajan con el equipo, una vez que han llegado a la recta final de la recuperación de sus lesiones y, por tanto, podrían jugar.

"Viajamos todos y mañana decidiremos cuál es el mejor once para afrontar el partido contra el Barcelona. Si viaja Ocampos es porque pensamos que puede estar", ha aclarado el entrenador guipuzcoano, quien ha asegurado que su equipo viaja "con mucha ilusión y ambición" de cara a poder estar en la final del torneo.

Sin embargo, Lopetegui no piensa en lo hecho. Al ser preguntado por la seguridad defensiva y lo complicado que es hacerle un gol al Sevilla, el ex seleccionador ha sido claro: "El respaldo no es lo que hemos hecho, sino lo que tenemos que hacer. Lo que vaya a pasar mañana no depende de lo que hayas hecho anteriormente. Tenemos que dar una buena respuesta, con balón y sin balón, para superar la eliminatoria".

El Arbitraje. "En las semifinales estamos los cuatro mejores del torneo, también los árbitros. Los árbitros son profesionales, siempre lo han sido, pero ahora más que nunca. Se preparan mucho. Siempre lo quiere hacer bien. Faltaría más, si no pensamos eso, más allá que alguna vez se pueda equivocar".

La idea. "Vamos con la mentalidad para ser capaces de ganar, de cuando toque defender, que va a tocar muchas veces, hacerlo bien y cuando toque atacar, que tocará, atacar bien. Nosotros tenemos que ir con ambición, con ilusión y llegar equilibrados. Nos hemos ganado el derecho de jugar este partido y de ir con ambición. ¿Que marcar puede ser clave? Hablar si se diera esta circunstancia u otra no vale. No hay que hacer ningún tipo de cuentas. Ir mentalizados y concentrados".

La imagen del Barça. "Puede jugar otra vez con tres centrales o con línea de cuatro, es una decisión que les corresponde a ellos. A nosotros nos da igual, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay muchos equipos que juegan con línea de tres, nosotros también lo hemos hecho. Los partidos están vivos y hay que saber dar las respuestas".

El estado de Jesús Navas. "Todos los jugadores tienen nuestra confianza, todos se preparan para rendir al máximo nivel. Lo importante es el equipo, cuando sale bien todos salen mejor en la fotografía, también el entrenador".

Las claves. "Hay muchas con balón y sin balón. empezar a enumerarlas no acabaríamos, quedan para el equipo".