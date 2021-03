Lopetegui, doblemente contento: "El 'Mudo' es especial"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, estaba, como era natural, feliz por el triunfo de su equipo en la bola extra de este partido ante el Elche y también por las sensaciones con que se quedaba Franco Vázquez, que pasa por un año complicado.

“Era un partido atrasado que queríamos ganar. Se ha hecho un gran trabajo y hemos logrado los tres puntos ante un rival que nos superó hace poco. En Elche nos equivocamos con 0-0, de no haberlo hecho habríamos tenido opciones al final. Hoy había que picar piedra y no equivocarnos. El 1-0 nos ha ayudado mucho porque luego el partido en la segunda mitad fue distinto”, ha comentado el entrenador guipuzcoano tras sumar los tres puntos.

“Tengo cariño por todos por los futbolistas de la plantilla, pero el Mudo es especial. Igual tendría que haber jugado más, puede que el entrenador esté equivocado. Me alegro por él y espero que este gol sea el principio para que nos ayude para que entre todos logremos el objetivo”, auguró el de Asteasu.

Lopetegui volvió a lanzar un recadito a los responsables de LaLiga en su particular batalla con los horarios. “Es una opinión personal y no muy políticamente correcta. No entiendo, no sé… No sé porque no jugamos el domingo. Con esta decisión se le hace daño al Sevilla y al sevillismo. Hemos pedido el cambio reiteradamente y nos han dado largas cambiadas. No es justo, podíamos jugar el domingo perfectamente. Es una decisión de la LFP que no termino de entender”, incidía.