Pablo Machín, ex entrenador del Sevilla, ha valorado su marcha del club, la actual situación clasificatoria con Joaquín Caparrós y lo que puede depararle el futuro. El técnico soriano ha aclarado que volvería si el club del Sánchez-Pizjuán se lo pidiera y que sintió que cayó “de pie” en Sevilla.

“La realidad es que ahora con Caparrós el club sigue en puestos de UEFA… las opciones de entrar en Champions han existido conmigo y con Caparrós también ha habido momentos en que parecía que se podía llegar. Además, ahora sólo tienen una competición a la semana y pueden preparar mejor los partidos… yo tengo claro que hice muy buen trabajo, así lo siento. La lástima es que no pudiera terminar la temporada”, ha comentado en la madrugada de este martes en El Larguero, de la Cadena Ser.

Machín habló de la fatalidad de aquel gol en Praga que acabó precipitando su salida del club por la eliminación del equipo ante el Slavia. “Seguramente, aquel fatídico minuto en Praga tuvo mucho que ver. Habíamos hecho dos tercios de la competición muy buenos. Estuvimos en puestos Champions hasta dos jornadas antes de la destitución y llegamos a ser tres veces líderes. A nadie le gusta no poder acabar un trabajo, sobre todo cuando consideras que lo has hecho con una profesionalidad extrema y con detalles en los que no tienes mucho que ver”.

El preparador castellano asegura que se sintió muy a gusto en la ciudad. “Caí de pie en Sevilla, me sentí siempre valorado por la afición y también en la ciudad”, recordó.