Lopetegui: "El Mallorca es de los equipos más en forma de la Liga"

Absolutamente centrado en la marcha del equipo y, como es lógico, ajeno a lo que ocurra en la Junta General de Accionistas, Julen Lopetegui ha comparecido en una rueda de prensa exprés en la que apenas ha comentado más que cuatro detalles de las virtudes del rival este miércoles, el Mallorca, en Son Moix.

Olvidado ya el 5-3 al Levante, el entrenador sevillista ha enterrado lo que pasó el domingo en el Sánchez-Pizjuán y se centra en un nuevo compromiso para los suyos. “Esto va muy rápido, todo eso fue prácticamente ayer y ya estamos centrados en un un partido muy difícil con un equipo que está en un buen momento, el Mallorca es de los equipos más en forma de la Liga y no nos distrae nada. Es la exigencia del fútbol profesional y no es una excepción. Todos los equipos están en esa frecuencia de la necesidad y las ganas de ganar”

El Mallorca, fuerte en casa. “Y fuera también, perdió en el último minuto contra la Real Sociedad por un accidente, que pierde dos puntos siendo muy superior a un Valencia en su campo y que como dices en su campo ha jugado contra Villarreal, contra l Betis… no siendo derrotado y con muchas opciones de ganar. Creo que es un equipo muy bien organizado, con muy buenos jugadores, un buen entrenador, creo que tiene mucho talento en muchos de sus futbolistas y que viene en una inercia muy buena. Estos equipos son muy difíciles y muy peligrosos”.

En-Nesyri. “Está arrastrando todavía molestias y vamos a ver, pero no está fácil”.

Se suman Óliver Torres, Munir… “Estamos contentos, primero de ganar los partidos y luego que el equipo jugara bien, pero eso ya es historia. El partido anterior es historia y estamos ya en la previa de otro. Por eso va tan rápido. Lo que hemos hecho ya no nos va a ayudar. Mientras más jugadores estén preparados bienvenidos, ése es el objetivo de una plantilla y la exigencia de las competiciones nos va a obligar a que todo el mundo esté preparado y con las orejas tiesas y cuando toque su momento, que tocará el de todos, nos pueda ayudar”.

Ganar 5-3 ó 1-0. “A mí me gusta ganar. A partir de ahí podemos analizar cada partido, cómo ha sido. A veces un 1-0 no es lo que representa, el de 5-2 tampoco, depende. Insisto, lo que quiero como entrenador es ganar hay veces que no se dan las situaciones, pero no porque buscáramos cosas diferentes”

Fondo de armario, Augustinsson. “Son jugadores de nuestra plantilla, unos han entrado antes, otros después... ya se va homogeneizando todo. Todo el mundo tiene que estar preparado. Estamos encantados, no con ellos sino con todos”.