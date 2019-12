La expedición del Sevilla regresó eufórica y feliz de Palma de Mallorca. Los jugadores se fueron de vacaciones con la sensación de haber hecho los deberes, de forma sobrada. El triunfo sobre el Mallorca ratifica al Sevilla como tercero de la Liga en el cambio de año 2019 a 2020, y también como mejor visitante.

Diego Carlos, autor del 0-1, estaba lógicamente pletórico. "Es muy importante ganar el último partido del año", afirmó. Sobre la polémica en su gol, el central aseguraba no haber hecho falta sobre Baba: "No es falta mía, sólo miro el balón, no veo quién está detrás. No hay falta". Respecto a que los dos goles llegaron a balón parado, dijo. "Es muy importante. Hemos tenido oportunidades para marcar más goles. Es muy importante la victoria y sumar los tres puntos". "Vamos poco a poco, estamos haciendo un gran campeonato, vamos a seguir así. Veremos qué pasa", remató al ser cuestionado por las opciones del Sevilla en la Liga a largo plazo.

El capitán, Jesús Navas, ayudó bastante a la mejoría general del equipo, jugando primero de lateral y luego, tras la salida de Koundé, de extremo. "Son tres puntos muy importantes para acabar bien el año y ahí arriba, que es lo principal. Estamos jugando muy seguros en todas las líneas, con llegada y confianza, pero queda mucha temporada por delante. Estamos muy bien colocados ahí y tenemos que seguir con esta actitud. El míster lo está haciendo bien", dijo. "Los dos últimos partidos ya he estado mejor, pero después de Valladolid jugué un par de partidos tocado. Quiero estar en todos y ayudar", añadió sobre su estado físico, resentido hace desde Valladolid de un pinchazo en los isquiotibiales.

Banega dio un recital de juego y además botó el córner del 0-1 e hizo el 0-2. "Veníamos de un traspié en casa y era importante ganar hoy. Lo hicimos con contundencia y concentrados durante los 90 minutos. Uno intenta aportar siempre al equipo y si sumamos gol o asistencia mejor, pero lo importante es aportar", dijo sobre el rendimiento en general y el suyo particular. "Unos años atrás éramos de los peores visitantes y ha cambiado la dinámica. Hay que seguir con humildad y respeto, y a partir de ahí, ir a por los partidos y ganarlos", dijo el talentoso mediocampista argentino.

Otro de los capitanes, Carriço, concluyó hablando de futuro. "Hacemos una valoración muy positiva. Ahora los meses de enero y febrero son muy duros, muy complicados. El equipo sigue con la misma ilusión y misma ambición. Estamos ahí arriba, es donde queremos terminar. Hay que descansar pero conectados para la próxima fase de la temporada". El portugués remató felicitando las Pascuas a la afición: "Desear a todos los aficionados unas felices fiestas y que sigan apoyándonos como vienen haciéndolo. Nosotros vamos a dar el cien por cien para seguir ahí arriba".