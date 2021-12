Un libro sobre Maradona para ayudar a una escuela de fútbol en Senegal

Una magnífica iniciativa de un grupo de sevillista acaba de ver la luz en este tiempo de esperanza que es la Navidad. Se trata del libro Maradona, uno de los nuestros, editado por la Peña Sevillista Coke Andújar con fines benéficos: todo lo recaudado por su venta será dedicado a mantener una escuela de fútbol en Senegal.

La obra, titulada Maradona, uno de los nuestros, es una compilación de 20 relatos, con un epílogo que escribe Coke, un futbolista que siempre ha tenido inquietudes culturales y literarias y que, de hecho, participó en tertulias y eventos teatrales en su paso por el Sevilla entre 2011 y 2016 e incluso después de dejar Nervión por otros clubes: su vínculo permaneció con fuertes lazos, como demuestra esta nueva iniciativa.

Esta selección de relatos se realizó tras un concurso que realizó la editorial Anantes a iniciativa de la Peña Sevillista Coke Andújar. Se presentaron un centenar y a la cosecha literaria se puede acceder desde este enlace.

En la descripción realizada por la editorial, dice: Si has comprado este libro o solo estás leyendo estas palabras para aclarar las dudas sobre si debes hacerlo o no, has de saber que el dinero que obtengamos se destinará íntegramente al mantenimiento de la escuela de fútbol de Senegal, que todos los escritores que firman un relato lo han hecho de forma absolutamente desinteresada y que, además, podrás comprobar por la calidad de sus textos el cariño que han puesto en el proyecto. La Peña Sevillista Coke Andújar organizó con este fin un concurso de relatos en el que participaron más de cien aspirantes a formar parte de este homenaje a la figura de Maradona. Fútbol y cultura juntos. ¿Acaso pueden separarse?