Mariano aclara su ausencia y habla de “una lesión compleja de rodilla”

El delantero del Sevilla Mariano Díaz ha explicado los motivos de su ausencia en las últimas convocatorias. Quique Sánchez Flores explicó este sábado que el hispano-dominicano habló con el cuerpo técnico para hacerle ver que tiene “malas sensaciones” que le impiden entrenar al mismo ritmo del grupo.

“Con la intención de dar respuesta a las diversas informaciones y mensajes de preocupación sobre mi estado, me gustaría comunicaros que llevo semanas arrastrando una compleja lesión en la rodilla, que no me está permitiendo ayudar al equipo en la medida que me gustaría. A pesar de insistir con distintos tratamientos, no hemos conseguido una mejoría suficiente, razón por la que ni siquiera puedo entrenarme con normalidad, como ha comentado el entrenador. Estoy trabajando y esforzándome diariamente para regresar cuanto antes, mientras tanto, solo puedo animar a mis compañeros para llevar al Sevilla donde se merece”, ha explicado el futbolista a través de sus redes sociales.

Mariano no fue convocado para el partido ante el Atlético de Madrid en la Copa ni tampoco está en la lista para el duelo ante Osasuna. Quique, además, explicó los motivos en su rueda de prensa. “Mariano no va a ir convocado tampoco hoy. Arrastra problemas físicos y no va a poder ir convocado, lo vemos con dificultades para moverse y hacer las cosas que nosotros queremos. Vino a hablar con nosotros, nos dijo que tenía malas sensaciones entrenando, que no estaba al cien por cien, y no podemos llevar a un chico que no está al cien por cien y causa baja”, indicó.

El Sevilla está a punto de cerrar el fichaje de un nuevo delantero, el eslovaco Robert Bozenik, que se unirá a En-Nesyri, aún en la Copa de África, Isaac Romero y de momento Rafa Mir, quien no obstante todavía puede salir en el presente mercado.