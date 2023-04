Mendilibar: "Es un gran Manchester, pero al final se ha visto a un gran Sevilla"

El protagonista de la noche era José Luis Mendilibar. Primero por su decisión de reservar a jugadores importantes como Jesús Navas, En-Nesyri, Badé o Bryan Gil, y después por el resultado final. Los cambios fueron determinantes y la alegría final desbordó la euforia. Un empate que sabe a victoria tal y como se había puesto la noche.

“Nos han cogido al principio y a partir de esa media hora es cuando nos hemos asentado en el campo. Con 2-0 nos hemos tirado hacia arriba. En un error de ellos Jesús ha estado listo y el otro en un cabezazo de En-Nesyri ya avisamos y al final lo hemos conseguido”, decía el vasco, que recordaba que “ellos estaban pidiendo la hora al final”.

El técnico explicaba el inicio del choque: “Ellos han salido muy rápidos y nosotros estábamos fuera de sitio. Había muchios espacios de entre líneas que eran difíles de cubrir... hasta que hemos arreglado eso. Hasta que nos hemos colocado entre contrarios para saltarles, ahí hemos mejorado y se ha notado”.

Mendilibar seguidamente explicaba su extraño once. “Estamos en dos competiciones, viene otro partido dentro de tres días y la idea era que compitieran todos. He creído en ellos porque los que han jugado también han entrenado bien. Marcao lleva tiempo sin competir, creíamos que no iba a aguantar. Montiel ha jugado porque Jesús lleva muchos partidos, En-Nesyri estaba muy sobrecargado. El otro día jugamos muchos minutos con 10 jugadores y teníamos mucha gente cargada”.

Sin delantero. "Hemos puesto a Coco Lamela pensando que podía hacer cosas buenas de espaldas al juego y luego con remates, pero le ha costado. Después hemos mejorado. Si no hubiésemos empatado hubiéramos recibido críticas de todos vosotros".

El Manchester, entregado al final. "Se han puesto nerviosos con el 2-1. Se han venido abajo y ya con el empate y con uno menos ellos lo han pasado mal. Ha habido tres o cuatro minutos que estaban mal".

Un final loco. "En los primeros 20 minutos parecía que se te caía el mundo. Es un gran Manchester, pero también es un gran Sevilla. La eliminatoria está al 50 por ciento pero también con nuestra afición".