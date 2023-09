Mendilibar y lo positivo del parón, el fin del mercado y Sergio Ramos

Lo mental, por encima de lo demás. Aunque lo físico también tiene su trascendencia en el fútbol, obviamente. Tal es la importancia de lo físico, del estado de forma adaptado a la competición, que José Luis Mendilibar dejó caer que los futbolistas que llegaron al final del mercado, precisamente los que la afición está más ansiosa por ver, quizá no estén en plenas condiciones por su deficitaria pretemporada. Se refería a Soumaré, a Mariano... y a Sergio Ramos.

Aun así, el entrenador del Sevilla valoró muy positivamente los efectos del parón, más aún por coincidir con el cierre del mercado y la tranquilidad mental que ha trasladado esto último al césped de la ciudad deportiva.

"Lo más importante es que hemos podido entrenar con todos los que vamos a estar por lo menos hasta enero, y eso lo que pedíamos, que se cerrara el mercado y que estuvieran los que tuvieran que estar. Y ahora entre todos tenemos que sacar esto adelante", empezó diciendo Mendilibar al ser preguntado por ambos aspectos, el parón y el cierre del mercado.

El de Zaldívar insistió en este extremo. "Las dos semanas han ido muy bien. Los que se han quedado aquí han entrenado muy bien, la pasada fue muy exigente y esta semana también nos ha venido muy bien para olvidarnos de muchas cosas, del inicio, de la gente que sale, que no sale... Nos hemos centrado sólo en entrenar y se ha notado porque los entrenamientos han sido muy buenos", dijo.

¿Y por qué se ha notado tanto? Lo mental, el mercado... "Cada uno sabíamos ya el rol que nos toca de aquí a enero por lo menos (nueva ventana de transferencias). Y eso hace que todo el mundo se asiente y que ya piense sólo en el próximo partido (...). Se les a los futbolistas nota cuando llegan al entrenamiento también", explicó.

Un parón similar al de su llegada en marzo

El reseteo del Sevilla ha sido en todos los planos: nuevos jugadores, borrón y cuenta nueva en lo mental, preparación con tranquilidad de una nueva etapa tras el mal inicio: "El parón nos ha venido bien. Recuerdo que cuando llegué aquí también fue en un parón y para mí todos eran fichajes porque todos eran nuevos para mí, era yo el nuevo".

Aun así, distinguió entre los últimos fichajes, aquellos que no tuvieron una pretemporada normal, como fueron los casos de Nyland, Mariano, Sergio Ramos y en menor medida Soumaré, que estaba medio en rebeldía en el Leicester. "Ahora han venido cinco en la última semana. Y hay gente que no ha estado entrenando con equipos y se nota y necesitan más ritmo, casi es una pretemporada con balón, aunque lo hayan hecho individualmente, que no es lo mismo que en grupo. Pero son dos semanas que nos van a ayudar".

Para este ambiente de reinicio pudo ser positivo el aplazamiento del Atlético-Sevilla... "La suspensión del partido con el Atlético de Madrid nos vino bien, porque no sé lo que hubiera pasado, pero los ánimos no estaban bien. Y desde que se ha cerrado el mercado la gente está cambiada, más centrada y más todo. Ha habido tanto movimiento... y alguno que se ha quedado que parecía que estaba en la calle. Ahora ya sabemos lo que tenemos y no hay tanta diferencia en cómo entrena uno y otro. Antes los entrenamientos eran peores, y se lo he dicho a los jugadores. Y es por la mentalidad del jugador. Si vienen cinco pensando que su futuro es incierto, eso contagia, y sin en vez de cinco son 15, pues mucho más", insistió

La irrupción de Sergio Ramos en la ciudad deportiva

"Bien. Ha estado dos semanas entrenando con el grupo,. él también ha notado que no es lo mismo entrenar individualmente que en grupo, no sólo él, algunos otros. Le hemos dicho también el cuerpo técnico y yo lo que pedimos a un central, ,nuestro ideario de fútbol. Porque puede ser muy bueno, o como sea, pero no todos los equipos juegan igual. Las cosas que podamos cambiar respecto a los equipos en los que ha estado... He hablado como uno más con él. Le he preguntado por su yeguada también... (risas). Él se hace que lo trate como uno más. Y si va a jugar, el domingo lo verás".

También fue preguntado por la recepción que espera de la afición hacia Sergio Ramos. "Le aplaudirán seguro, si juega y sale le aplaudirán seguro". He tenido a jugadores buenos, gente que ha sido internacional ciento y pico de veces. Importantes son todos, da igual adónde hayas llegado porque al final el que parece que menos te puede dar te da. Yo espero que sea importante por lo que nos dé en el día a día, lo que nos dé en el vestuario y nos dé en el campo. No catalogaría que sea más importante por lo que haya ganado antes sino por lo que te vaya a dar en el equipo".

Otra cuestión pendiente sobre Sergio Ramos, ¿será uno de los capitanes? "El capitán no es sólo el que porta el brazalete. Puede ser, Y hay gente que puede ser capitán hablando lo justo también. Vamos a ver, espero que nos dé cosas en todas las situaciones, terreno de juego, entrenamientos, vestuario... Si nos da en todos los terrenos será un buen fichaje. Espero que ayude también fuera y que ayude a los jóvenes a ser mejores jugadores".

El ambiente para el partido con Las Palmas

Después de mostrar cierto malestar por que se le preguntara por el partido con Las Palmas en la "octava pregunta", habló de la idoneidad de empezar bien cada partido, no sólo este por el ambiente de urgencias... "Siempre empezar bien es lo mejor. Encima en la situación en la que estamos, cero de nueve, más todavía. No hay miedo a decir eso, es donde estamos".

Asimismo, valoró que el actual Sevilla es distinto al del inicio liguero: "Creo que no va a tener nada que ver el partido del domingo con lo que ha pasado hasta ahora un poco por todo lo que hemos comentado hasta ahora. Creo que hemos mejorado mucho y espero que nos dé para poder ganar el partido. Tenemos ahora un calendario muy exigente con muchos partidos en poco tiempo y de todos esos jugadores que me habéis nombrado nos vendrán de maravilla para estos partidos que vienen y tendremos que utilizar a todos".

También valoró de esta manera el papel necesario de la afición: "Hay partidos que no hace falta ni empezarlo para que el ambiente sea bueno, porque la afición ya está enchufada, y hay otros partidos en los que hay que enchufar a la afición. Espero que podamos enchufarla y si está enchufada que no decaiga, por nuestra intensidad y lo que hagamos en el terreno de juego. Y a partir de ahí, ir de la mano de la afición".

Algunos nombres propios según Mendilibar

Mariano y la opción de dos delanteros. Una de las cuestiones planteadas a Mendilibar fue sobre si Mariano le ofrece la opción de jugar con dos delanteros. No lo negó... "Vamos a ver, ¿no? Es una opción más, necesaria y que da igual el sistema con el que vayas a jugar. Es necesario por el número de partidos y competiciones, no por que vaya a jugar con dos delanteros, que también puede ser".

El exceso de expectativas en Soumaré. "¿Quién lo ha dicho? Se comenta, se dice, ¿quién lo dice? No sé si falta ese perfil. Completa un centro del campo. Teníamos cuatro, es el quinto. No sé en los últimos años Fernando ha sido el ladrón de balones del equipo. La temporada pasadsa ganamos la Europa League con Fernando robando balones. En mes y medio parece que no sirve para eso o no está catalogado de la misma forma. Soumaré nos va a ayudar, porque es un buen futbolista, pero es uno más del equipo".

La confianza recíproca y la frase de Ocampos. "Mendilibar es una persona genuina, aunque con él choco más que con mi papá", dijo Ocampos en una de las entrevistas concedidas esta semana (a ElDesmarque). "Esa frase es la única que he leído porque me la enseñadao antes de entrar este -dijo señalando al responsable de prensa, Juan Baeza-. "Es un poco lo que yo quiero con los jugadores, tener esa confianza para en un momento determinado poder decirnos cualquier cosa. Te dices lo que sea y cuando pasa el entrenamiento somos de nuevo otras dos personas. Lo bueno es tener una relación cercana y confianza... Quizás le pongo tres partidos en el banquillo y ya no hay tanta confianza... Pero es un poco llevar el día a día bien, y mantener esa confianza recíproca. Si ellos oyen pocas veces su nombre en un entrenamiento, malo. Si no los nombro mucho es porque no me interesan demasiado".

La cercanía del regreso de Marcao. "Marcao creo que va a empezar a entrenar la semana que viene con el grupo. Y Acuña tampoco va a tardar demasiado. Nianzou quizá sea el que empiece más tarde. Espero que antes del próximo parón, de la siguiente etapa, estén prestos para poder ayudarnos en estos partidos que vienen".

Confianza en Pedrossa... y en Juanlu. "Pedrosa estuvo bien el último partido y Juanlu por supuesto, por eso se ha quedado con nosotros, porque tenemos plena confianza en él y creo que va a ser un jugador que va a ir para arriba".