Lopetegui: "El Mirandés es muy buen equipo que lleva seis meses sin perder en Anduva"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa antes del partido de este jueves en Miranda de Ebro, ante el Mirandés, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. "Es una final y las finales te las juegas a todo o nada. En este formato de Copa y ante un buen equipo como el Mirandés que ya ha elimninado al Celta de Vigo, que lleva sin perder en su estadio desde agosto, casi seis meses. Un equipo complejo, difícil, bien dirigido, con buenos jugadores, que juega bien al fútbol y que nos va a obligar a hacer un buen partido. No hay otra segunda oportunidad y no tenemos otra que prepararnos para esa final".

También ha sido preguntado por la llegada de Suso Lopetegui. "Es un jugador de nuestro gusto y que si viene será sin ninguna duda para ayudarnos", ha dicho, para añadir. "Si el club tiene avanzadas las conversaciones es porque es un jugador del gusto del club, de la dirección técnica y del entrenador. Lo conocemos bien, pero dejadme que deje esto ya aparte, porque mañana tenemos una final y lo realmente importante son los que nos van a ayudar a pasar la eliminatoria son los que están aquí ahora".

En cuanto a la Copa, Anduva tiene fama de campo difícil, pero Lopetegui puso el acento en el Mirandés y sus virtudes: "La dificultad de Anduva es el Mirandés, uno de los equipos que mejor juega al fútbol de la categoría, que a falta de un partido, si lo ganara, estaría en puestos de play-off. Y no ha perdido desde hace cinco o seis meses en su estadio. Eso habla de la fortaleza del Mirandés en su campo. Tenemos que prepararnos para jugar en un contexto difícil un gran partido y ser capaces de superar a un muy buen equipo como es el Mirandés. La Copa se gana en cada partido, en cada partido te ganas el derecho a poder jugar el siguiente y mañana no es una excepción".

No se siente favorito: "Ser o no favoritos no nos da ni nos quita nada. A un partido no hay posibilidades de una segunda oportunidad y las opciones se reducen para todos los equipos, y a las pruebas me remito. La Copa está en estado puro y tenemos que ser capaces de dar nuestra mejor versión, ir con la mentalidad muy fuerte para superar a un buen equipo, insisto. Tiene buenos jugadores y un buen entrenador".

Intensidad sin distinción de categoría: "Es la única manera de afrontar las finales, tratar de dar tu mejor versión tanto a nivel individual como colectivo, sobre todo, y eso es lo que trataremos de hacer, ante todos los equipos sean de la categoría que sean, pero es que además en este caso tenemos un muy buen equipo delante. El foco está en lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos con la sana de conseguir el triunfo y pasar, sabiendo que tenemos que hacer un gran trabajo y nos tenemos que preparar para ese trabajo".

Sin mirar el calendario corto de la Copa. "Las cuentas de la lechera no existen en el mundo del fútbol. Las únicas cuentas son el siguiente partido. Y en eso nos tenemos que centrar. Así tiene que seguir siendo y as´si va a ser. Sólo pensamos en el Mirandés, toda nuestra energía está puesta en este partido".

Partido intenso y difícil: "Esperamos que sea un partido absolutamente al límite y tenemos que prepararnos. A un partido, cada partido es definitivo, juegues como local, juegues como visitante. Los calificativos se ponen después de los partidos".

Los penaltis y la mentalidad: "Los penaltis son una consecuencia de llegar empatados. Es una cuestión de cada jugador y de la confianza, depende mucho de la mentalidad de cada jugador".

Bryan, posible cesión al Leganés: "Veremos, veremos, el mercado se va a cerrar en breve y prefiero valorar ahora el partido de mañana, de verdad".