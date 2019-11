El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha participado este lunes en Puerto Real en una charla con alumnos de la Universidad de Cádiz dentro de los actos de la Escuela Superior de Ingeniería del Campus de la UCA en la citada localidad gaditana.

El de San Fernando ha reflexionado sobre los cambios que ha experimentado la labor de descubrir talentos en el fútbol, que hoy día está en manos de la digitalización y el proceso de datos por parte de inteligencia artificial.

Pero para el ex guardameta, un dato marca la diferencia, una dedicación extrema. “Los éxitos del Sevilla no son fruto de la casualidad y el secreto es que tenemos muy claro que lo que queremos y somos los más pesados. Sin ir más lejos, ayer nos tocó el Bergantiños en la Copa y desde entonces tengo 1.400 whatssaps de Lopetegui sobre el Bergantiños”, ha comentado el técnico sevillista en unas declaraciones recogidas por el portal deportedelaisla.com.

Modestia "En España y en Europa hay mejores directores deportivos que yo; ni por asomo me considero uno de los mejores"

"En 2005, el informe deportivo de un jugador se hacía en word. Era algo muy rudimentario, pero la evolución ha sido tremenda y ahora los datos se nos van de las manos, ya que se puede medir cualquier acción en el fútbol”, ha explicado el ejecutivo sevillista.

“A Dani Alves lo fichamos en 2003 en un torneo sub 23 en Uruguay y donde el Sevilla FC fue el único club acreditado. Ahora se está disputando el Mundial sub 17 y había 165 equipos acreditados. Ello hace que cada vez sea más difícil descubrir a ese mirlo blanco que nadie ha visto. Maldini, al que seguro que todos conocéis todos, ya tenía un archivo impresionante cuando todavía existían los vídeos VHS. De ese modo, me ponía en contacto con él para que me mandara un vídeo de un partido de la Liga francesa o de la belga, previo pago claro está. A los quince días me llegaba el pedido por SEUR, pero necesitábamos dos personas durante 4 ó 5 días para cortar los partidos y poder estudiar a los jugadores. Sin embargo, ahora con la plataforma Wyscout sólo quince minutos después de terminar un partido puedes conocer todas las acciones de cada jugador en ese partido”, añade.

"La cosa ha cambiado muchísimo desde el año 2000, cuando empecé a hacer de director deportivo en el Sevilla porque no había nadie más que quisiera comerse ese marrón. Hoy en día, lo más importante es formarte. En la dirección deportiva del Sevilla somos 16 personas, que se han formado con Masters y cursos a nivel público y privado. Mi hijo Alejandro, que tiene 26 años, trabaja en el departamento de I+D, pero avalado por su carrera de Derecho y Ciencias Políticas y varios Masters", ha insistido.

Un alumno le preguntó a Monchi si se considera uno de los mejores directores deportivos en la actualidad. "Ni por asomo porque en España y en Europa los hay mejores. He tenido la suerte de trabajar en dos grandes clubes como el Sevilla, y en la Roma, pero creo que donde más aporto es el conocimiento que tengo del Sevilla, ya que llegué en 1998 para jugar en el Sevilla Atlético. Conozco el perfil del jugador que puede encajar en el equipo y puedo adelantarme a los hechos".

En la prevención de lesiones también los datos tienen una enorme importancia y, según Monchi, "cuando se produce alguna lesión importante vemos el estado del campo donde se ha lesionado, las veces que lo han regado, el menú que come el jugador, las horas que duerme habitualmente o las que juega a la play station o pasea con la familia. Todo eso, aunque parezca una tontería, tiene su importancia".

Sobre su etapa en la Roma dijo Monchi que "el primer año fue magnífico y conseguimos cosas impensables, pero en el segundo no supe interpretar los fichajes que pretendía el entrenador. Sin embargo, mucho de lo que sé lo aprendí en la Roma. Es un club que vende muy bien su marca y tiene 12 millones de seguidores en las redes sociales, mientras que el Sevilla ha ganado muchos más títulos y sólo tiene 4. En ese aspecto están mucho más avanzados que nosotros. No hemos encontrado todavía el camino para darle valor a la marca del Sevilla después de jugar 18 finales en quince años. Por ello, estamos trabajando en la digitalización y en la internacionalización porque es fundamental para crecer".