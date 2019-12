Munir: "Hemos tenido ocasiones, nos vamos con un punto que nos sabe a poco”

Munir, goleador sevillista, habló al término de partido sobre el césped de El Sadar. "Hemos tenido ocasiones, sabíamos que iba a ser un partido complicado y nos iba a esperar esto. Nos vamos con un punto que nos sabe a poco. Ahora toca descansar para estar lo antes posible bien", explicó el atacante madrileño. "La segunda parte teníamos claro que debíamos ir a por el partido sí o sí. Lo hemos intentado, pero no ha podido ser", añadió el ex atacante del Barcelona. El de anoche fue su primer tanto de la temporada, un gol que tuvo un sabor agridulce para el atacante: "Estoy muy contento por el gol, pero lo que cuenta es no habernos quedado los tres puntos. Pero éste es el camino a seguir, toca seguir mejorando".

También habló Óliver Torres al término del partido. "Ha sido un partido difícil", inició el canterano del Atlético. "Sabíamos de la dificultad del campo y del rival. Nos pusimos por delante y nos empataron. Generamos ocasiones para llevarnos el partido, pero no quiso entrar la pelota", comentó. "Somos ambiciosos, trabajamos siempre para ganar todos los partidos. Eso habla del carácter del equipo, incidió.