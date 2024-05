Del Nido Benavente: "Si se cumple la legalidad que pregonan, en diciembre o entramos o entramos"

José María del Nido Benavente ha protagonizado un alegato de su proyecto de Sevilla FC en el trasfondo de su lucha para volver a la presidencia que ahora ostenta su hijo primogénito. A través de las redes sociales y en formato streaming, el máximo accionista ha respondido a preguntas de los aficionados sevillistas que han querido conocer su opinión en diferentes asuntos. En todo criticó la labor del actual consejo, menos en una, en la cantera, donde reconoció que ha ha dado los pasos correctos y se han logrado objetivos, como el ascenso del filial y otros muchos.

Y una cuestión importante, ¿cuándo entrará en el órgano de gobierno del Sevilla como viene pregonando desde hace años? "Si se cumple la legalidad que ellos están pregonando... no la que dicen los jueces, en diciembre. Los jueces dicen que las acciones agrupadas pueden votar y pueden elegir un nuevo consejo. Si se cumple lo que ellos están pregonando, esa agrupación acaba en diciembre. Si no cometen otra ilegalidad, si no se inventan otro artilugio legal, en diciembre entramos o entramos".

Las protestas del domingo. "Yo no he visto nunca en el Sánchez-Pizjuán que el 90 por ciento del estadio se vuelva al palco para gritar directiva dimisión. Si hubiera habido un poquito de dignidad ya habrían dimitido y nos habrían ofrecido a la mayoría del capital entrar por cooptación. El consejo y el elenco de asesores, psicólogos, abogador, director deportivo... cuestan al club alrededor de 3 millones de euros larguitos. Como se van a ir si hay algunos que no tienen más ingresos...".

"La presión social, sin insultos, siempre es buena. A los actuales gestores hay que hacerles ver que no tienen el apoyo de los accionistas, ni de los sevillistas y que no sientan el calor de nadie".

Su propuesta de retribución. "El consejo tiene que ser profesional, pero los que ocupen el 90 por ciento de su tiempo al Sevilla tienen que tener un salario que sea fijo y variables".

La reestructuración deportiva

El ex presidente se ha referido a los fichajes que se avecinan con la ruina económica que existe en el Sevilla sin los ingresos de competiciones europeas. "He escuchado decir que quieren una revolución como la temporada 12-13 para empezar una temporada como la 13-14. Y yo digo ojalá. La revolución de la 12-13 dejó alrededor de 100 millones de euros. Y en la 13-14 vivieron Bacca, Pareja, Vitolo... y un entrenador que no ganó nada, como Unai Emery. Si es así saco a hombros al que haga falta. Pero barrunto que la situación económica, con dos créditos, uno ya gastado, y una plantilla como la que hay, lo veo difícil si no imposible".

En este apartado el papel de Víctor Orta estaba claro que iba a salir a relucir. "Le voy a hacer una petición nada más. Que firme a un futbolista que juegue. Que el entrenador lo ponga, no ratitos, si no que sea titular. Y que acierte. ¿Albero Cordero? No quiero personalizar en nadie. Dar un nombres no es bueno, pero en menos de 48 horas después de entrar, los 4 béticos que hay ahora mismo en el Sevilla mandando, mandando (enfatizó) están en la calle. Con contrato en vigor o sin contrato. Dos días me doy"

La vuelta de Monchi, imposible. "Quiero ser objetivo. Tiene contrato con el Aston Villa con una cláusula de rescisión porque entre otras cosas el Aston Villa pagó para hacerse con él. Ahora mismo no es posible. Mi opinión es que es un director deportivo top que con un buen presidente sería el tándem perfecto, como así ha sido. No le echo las culpas como se hace desde el club. Había dos consejeros delegados que firmaban las salidas y las entradas. Si Monchi me dice de traer a Messi yo le tengo que decir que no es posible. Si se trajeron jugadores que el Sevilla no podía pagar la culpa es de los consejeros delegados".

Sin sponsor en la camiseta

Otro de los asuntos espinosos. Que un club en Champions no tenga un patrocinador que pague dinero por la publicidad en la camiseta. "Mire, ha salido hace unos días un anuncio de la agencia turca de aviación. Turkish Airlines. Lo hace Mourinho y si se fijan está viendo un partido del Sevilla con un Borussia. Y el Sevilla no tiene esponsor. Si soy del departamento de márketing me tiro por la ventana".

En este sentido, la ruina económica es patente. ¿Cómo se ha llegado hasta aqui? "En estas última 4 temporadas con presencia en Champions han estado al frente de la entidad gestores incapacitados. Les compro que el primero puede haber pérdidas. Pero en los siguientes hay que sacar recursos. Se han perdido 100 millones en 4 años y en este van camino de los 70".

¿En cuanto tiempo podrá reconstruir la situación? "Cuando sepamos la situación y los vencimientos que hay se podrá ver. No sabemos, por ejemplo, las condiciones en que se han firmado el crédito de 108 millones de euros. Sólo conocemos lo que se publica en los balances"

El estadio nuevo. "No pueden hacerlo. Lo tienen prohibido primero por la JGA y segundo porque afecta a un bien esencial. Los estatutos son claros. Tiene que aprobarlo la Junta General. Ni nos gusta el proyecto, ni confiamos en que lo vayan a llevar a efecto ni lo vamos a permitir. ¿Se va a hacer? Sí o sí. ¿Cuándo?. Cuando podamos".

Los americanos, un socio "fiel"

Asunto complicado, la presencia de 777 Partners, contra quien está casi todo el sevillismo. Primero aclara: “Lo trajeron Pepe Castro, Guijarro, Cariolina Alés y la familia Carrión. Está escrito. Dicho esto, 777 ha sido un socio fiel. Si entran conmigo, mandarán las acciones de la mayoría. Mandarán los que tienen más de 5 veces su paquete".

Y una reflexión acerca de sus acciones. "Con las ofertas que tengo es para que mi familia me incapacite del 100 por cien para que no vuelva. Es de incapacitarme y de loco de atar querer volver al Sevilla. ¿Que si voy a vender mis acciones? A día de hoy no voy a vender mis acciones. Mañana no lo sé, pero a día de hoy no".

Un entrenador "en 48 horas"

Del Nido también habló del entrenador que debe tener el Sevilla- "Al frente tiene que haber un grandísimo entrenador. No un gran entrenador. Mendilibar lo era. Para mí fue un error mayúsculo y muy precipitada la decisión de echarlo. Si cogiera las riendas, en 48 horas, en otras 48 tendría firmado al entrenador. Joven, con experiencia, ambición y que ha entrenado en Europa. Y trazar un proyecto deportivo a tres años vista".