Pablo Machín: "No queremos ser titular de la prensa de mañana"

Pablo Machín no quiere confianzas ante el Villanovense, rival este miércoles del Sevilla en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El entrenador soriano ha avisado de los peligros de creerse que todo está hecho por el simple hecho de jugar en el Sánchez-Pizjuán ante un rival de Segunda División B.

La experiencia está en el partido de ida, en el que el Sevilla fue incapaz de doblegar al equipo pacense. Por eso la obligación pesará mucho esta noche sobre el césped de Nervión. “Es una obligación, pero no sería la primera vez que un rival de Segunda B le pone las cosas a uno de primera. ¿Miedo? Miedo no tengo que tener, pero sí respeto. No queremos ser uno de esos titulares de la prensa de mañana, que diga que hayamos quedado eliminados o que hayamos sufrido. Vamos a ir prevenidos. Por mucho que sea un equipo de inferior categoría hay que ir preparado y demostrando la superioridad que en teoría tenemos”, ha explicado el preparador sevillista.

Ante la insistencia de los periodistas, Machín también ha explicado el cambio de imagen que su equipo experimentó en la segunda mitad con respecto a la segunda en el encuentro del domingo ante el Alavés y si ocurrió algo en el descanso que hizo cambiar la dinámica. “Lo que pasa de puertas para dentro queda ahí. Yo hago mi labor de tener todos los datos y gestionarlo todo. Se corrigió algún aspecto, pero estábamos compitiendo con un rival que no ha perdido en su campo, que llevaba 8 días preparando el choque y que tiene un ritmo muy alto de juego. Supimos contener al principio ese énfasis con que sale el Alavés y lo logramos, pues casi no nos creó ocasiones. Tenemos un plan A y un plan B y en la segunda parte cuando el rival estaba ya más cansado pudimos ir imponiéndonos. Sarabia también estaba tocado como para jugar un partido completo y los partidos duran noventa y tantos minutos. Un entrenador tiene que aglutinar toda la información que tiene para que el rendimiento sea óptimo todo el partido”.

El cansancio. “Hemos jugado tres eliminatorias y la Supercopa más que los rivales y hay jugadores que por las circunstancias que sean han tenido que jugar mucho. Ante un equipo enérgico y muy físico contra el Alavés no sufrimos mucho y estuvimos en la segunda parte mejor que ellos”.

Sarabia. “Hoy no ha entrenado. Para el partido de Copa es duda y espero que para el fin de semana no lo sea”.

Lesiones de Aleix Vidal y Jesús Navas. “Siempre afecta. Cuando haces una plantilla tratas de que sea equilibrada. Nunca piensas que los dos jugadores que tienes por puesto sean baja en los mismos días. Esto afecta, pero el equipo ha demostrado que cuando ha tenido dificultades ha sabido sobreponerse. Creo que lo podemos subsanar como el otro día en Vitoria”.

El objetivo real y el que ilusiona. “Sigo pensando lo mismo, que tengo que ganar el número mayor de partido y cuando llegue el momento veremos por lo que tenemos que pelear. Quizá no estamos llamados a ganar la Liga, pero la vamos a pelear y si no se puede, acercarnos lo más posible. El objetivo es estar en Europa, todos queremos estar en Champions, pero es enormemte difícil porque tres puestos están más o menos adjudicados. Hay otro puesto que es que tenemos que marcarnos y si no puede ser contentarnos con la Europa League”.

Refuerzos. “Tengo claro que con Caparrós al mando lo que él quiere tener es la mejor plantilla posible. En verano nos quedamos a la espera de algún fichaje, quedamos en que primero íbamos a valorar el nivel de la plantilla y analizar el mercado. Tengo total confianza de que se está trabajando en ello y lo que me centro en sacar rendimiento a los futbolistas que tengo. No gasto energías en el trabajo que tienen que hacer otros”.

El Balón de Oro. “Modric, para mí, no es el mejor jugador del mundo, ni el mas determinante. Desde mi criterio hay algún jugador que es mejor que Modric, pero hay que refrescarlo todo. Messi está un escalón por encima de Modric por ejemplo. Pero hay otros muchos que estarían en el mismo escalón de Modric, que de todas formas me parece un gran futbolista”.