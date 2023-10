Papu Gómez recurrirá su sanción: "El uso de la terbutalina está permitido y no mejora el rendimiento"

El Papu Gómez, que este domingo ya se ha perdido su primer partido con el Monza, en su visita a la Roma, al ejecutarse la suspensión de dos años que le ha sido impuesta por presunto dopaje, ha emitido un comunicado en el que expone su inocencia y las circunstancias de aquel positivo.

El Monza, que lo firmó por una temporada después de que el jugador rescindiera contrato con el Sevilla, anunció que el viernes recibió de la FIFA, a través de la Federación Italiana, la notificación de la sentencia de primera instancia de la Comisión Española Antidopaje, por la presencia de terbutalina en las muestras biológicas del futbolista que le fueron tomadas en octubre de 2022.

En la red social Instagram, el ex futbolista argentino ha comentado que recurrirá además porque, según sus abogados, el expediente disciplinario que se le abrió desde que le hicieron el control en la ciudad deportiva del Sevilla, poco antes del Mundial, no ha sido conforme a la normativa.

"Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando tajantemente toda forma de dopaje", asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ıllıllı Papu Gomez ıllıllı (@papugomez_official)

Además, afirma que nunca tuvo "la intención de recurrir a una práctica prohibida". Y aduce que su sanción es por "haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria, una cuchara del jarabe de mi hijo, para el alivio de la tos". "Conviente no obstante aclarar -prosigue- que el uso de la terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol".

Y remata diciendo que ha puesto el asunto en manos de sus abogados al entender que el "expediente disciplinario no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa".

La terbutalina es un fármaco que pertenece a la familia de los llamados agonistas beta-2, unos broncodilatadores que lo que hacen es abrir las vías respiratorias. Se suele usar para ayudar en casos de bronquitis, asma, enfisema pulmonar... Y por esa ayuda a la dilatación de las vías y mejor oxigenación está vigilado su uso en los deportistas profesionales. Papu se saltó una norma básica, automedicarse sin consultar con los médicos del club en el que estaba inscrito en ese momento, o sea, el Sevilla.