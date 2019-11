Pozo: "Aprendo de Jesús Navas, cada vez me siento más cómodo de lateral"

Alejandro Pozo fue el hombre que acompañó a Julen Lopetegui en la rueda de prensa oficial de la UEFA Europa League. El canterano suplirá a Jesús Navas en el lateral derecho y está encantado con la ocasión de volver al once titular y hacerlo en Nervión. "Tengo muchas ganas de jugar, hacerlo en el Sánchez-Pizjuán, con nuestra gente y conseguir la quinta victoria de esta fase. Lo daré todo en el campo", dijo el aljarafeño.

La ilusión es doble, porque tendrá que relevar al que considera su "ídolo", su gran "referente", Jesús Navas. "Juego en su posición ahora y tengo que aprender mucho de él, voy cogiendo poco a poco conceptos defensivos y cada vez me siento más cómodo en esta posición".

El extremo de Huévar del Aljarafe retrasó su posición a raíz de una charla que tuvo este verano Julen Lopetegui con él. "Lopetegui me llamó a su despacho en la pretemporada y me dijo que me necesitaba en una posición nueva. Se me abrieron los ojos, era mi sueño quedarme en el primer equipo", explicó.

Pese al contexto relajado del partido, para Pozo sigue siendo un partido de una competición muy especial. "He disfrutado como un sevilista más con los títulos en esta competición, salía a celebrarlos con mis amigos en mi pueblo y ahora es un orgullo estar con el equipo en este torneo en el que queremos hacer cosas bonitas".