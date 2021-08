Lamela: "Me sedujo el Sevilla, un equipo que siempre da pelea"

Erik Lamela (Carapachay, 04-03-1992) ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Sevilla, con el que ha firmado un contrato por tres temporadas, hasta 2024. El futbolista argentino, procedente del Tottenham Hotspur, ha mostrado su ilusión ante este nuevo reto y su decisión de recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Lo que más me sedujo es el club, un equipo que siempre da pelea, que ganó muchos títulos a lo largo de estos últimos años. Una ciudad de la que me hablaron muy bien también, y el desafío personal de querer venir acá a intentar dar lo que sé que puedo dar".

El argentino se ha encontrado un ambiente excepcional, idóneo para una rápida adaptación. "Muy bien, sinceramente mejor de lo que me esperaba. Me recibieron de manera increíble, tanto mis compañeros como la gente del club. Me estoy sintiendo muy cómodo y adaptándome muy rápido y es bueno que esté ocurriendo así".

También ha tenido elogios para el trato de Julen Lopetegui. "Tuve algunas charlas con el míster, muy bien, muy buena gente. En lo personal intentaré aportar el máximo, dándole mis condiciones al equipo y siempre pensando en el equipo que es lo importante, lo que el equipo necesite en cada momento tratar de interpretarlo y dar lo mejor de mí", dijo, imbuyéndose ya de una de las premisas del Sevilla del guipuzcoano: le preeminencia del colectivo.

En ese sentido, ha sido preguntado sobre su actual momento en su trayectoria y su momento físico también: "Me encuentro en una etapa en la que me considero muy maduro, con una buena edad. Físicamente estoy cada día mejor, sé que voy a llegar al comienzo de la temporada que es lo importante y para eso trabajo duro día a día".

¿Luchar por la Liga? "Ojalá. Todavía ni arrancó la Liga, sé que hay una gran plantilla. La idea es comenzar bien, ir partido a partido, los primeros son importantes. La idea es dar pelea en todas las competiciones, estaremos enfocados en eso".

Posición en el campo: "Eso lo decidirá el entrenador. Soy consciente de que hay competencia, toda la vida la tuve. No va a ser diferente. Voy a intentar dar el máximo de mí y siempre pensando en el equipo".

Consejos de ex sevillistas: "Me contaron que era una ciudad increíble, un club muy serio, y yo lo sabía de verlo competir en los últimos años. Hablé con ellos (Reguilón, Fazio, Perotti...) y con otros chicos argentinos, que el club suele tener jugadores argentinos, y todos me hablaron muy bien. El Sevilla es un club que, históricamente, para mí era un deseo estar acá".

Jugar en la Liga: "Era un lugar al que quería llegar, al fútbol español, un fútbol que todavía no tuve la posibilidad de jugar y me hacía mucha ilusión. Cuando surgió esta posibilidad me ilusioné mucho, por suerte todo se dio y ahora el desafío es mío, para tratar hacer un año muy bueno".

El Sánchez-Pizjuán: "Todavía no sabemos qué cantidad de gente va a poder venir al estadio. Sabemos que este campo aprieta mucho y ojalá pudiera estar lleno, no depende de nosotros, como jugador me encantaría que el campo estuviese lleno".

Volver a la selección: "Estoy acá porque es un desafío personal. Vine con muchas ganas de jugar con esta camiseta, si luego viene la selección estaría encantado, pero mi cabeza está puesta acá, en competir con este equipo, y lo que venga detrás será algo que me merezca o no. Pero mi cabeza está acá".