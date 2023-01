Sampaoli: "Es el partido en el que con más claridad salimos con el balón"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, tenía que explicar la sonrojante derrota del equipo nervionense en Montilivi, donde los blancos literalmente regalaron los puntos tras adelantarse en el marcador antes del cuarto de hora de juego.

Pero el argentino se preocupó de ser muy breve, tanto en su comparecencia en Movistar, en la que casi dejó al periodista con la palabra en la boca, como la rueda de prensa, donde no le gustó que le preguntaran sobre si en la situación que está el Sevilla lo mejor sigue siendo querer arriesgar atrás en la salida de balón con situaciones muy comprometidas. El de Santa Fe salió escopeteado tras responder a apenas cuatro preguntas defendiendo la idea de que el Sevilla perdió cuando mejor estaba.

“Perdimos por la crueldad un error puntual y cuando el equipo estaba mejor. Es fútbol. Cuando estaba más cerca de ganar el partido acabó perdiéndolo. El rival solamente aprovechó un mínimo error”, defendía el preparador casildense, que era preguntado por el estado de ánimo de los jugadores en el vestuario: “Hicieron un esfuerzo enorme. El equipo acabó perdiendo un partido que pudo ganar. Hay angustia, dolor... Pero tenemos que seguir focalizado en la idea de seguir creciendo y queda el martes por jugar”.

A continuación Sampaoli fue preguntado por la idoneidad o no de arriesgar con el balón en la situación que está el equipo. “No sé, hubo un montón de acciones en que encontramos salidas muy claras. Es el partido que salimos mejor y con más claridad de atrás adelante. Que se pierda por un error hace que se piense que perdemos por la idea, pero no es así. El equipo tuvo muchas situaciones para haber ganado y al final se termina perdiendo. Pero focalizar la derrota en la circunstancia colectiva me parece injusto”, replicaba.

Después, insistía incomodado por una nueva preguntasen este sentido. “Si yo le cuento los errores que hubo en el partido... usted está mirando la última jugada y con la que perdimos el partido”,

Por último, no contestó a la pregunta de qué le diría a la afición. “No sé. Nosotros estamos para mejorar el desenvolvimiento del equipo, para que logre salir de esta incomodidad y lo seguiremos haciendo con la mayor de nuestro convencimiento”.