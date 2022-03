Sandro Schärer, árbitro del Sevilla-West Ham de este jueves

La UEFA ha anunciado las designaciones para los partidos de la Europa League de este jueves. Al Sevilla le ha caído en suerte el árbitro suizo Sandro Schärer, que dirigirá la ida de los octavos de final del torneo ante el West Ham, en el Ramón sánchez-Pizjuán, a las 18:45.

Schärer contará con sus compatriotas Stephane de Almeida y Jonas Erni como jueces de línea, con Lukas Fähndrich como cuarto árbitro, y con los germanos Sascha Stegemann y Bastian Dankert en el VAR.

