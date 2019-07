Sarabia, emocionado: "Aquí habrá un sevillista allá donde vaya"

Pablo Sarabia, nuevo jugador del PSG, se ha despedido este martes del Sevilla FC en una emotiva rueda de prensa en la que el jugador madrileño no ha podido evitar que se le escapara alguna lágrima.

Flanqueado por el presidente, José Castro, y por el director general deportivo, Monchi, el atacante ha agradecido el trato recibido en el Sevilla, club en el que considera que ha crecido como persona y como futbolista.

“Me he sentido muy querido aquí. Lo he dado todo por este escudo. Han sido meses muy difíciles para mí. Se han vertido cosas que no son ciertas y no ha sido fácil permanecer callado. Inicio otro reto muy ilusionado. Gracias por cómo me habéis tratado. Aquí habrá un sevillista siempre, allá donde vaya”.

“Desde el primer momento que llegué lo hice con mucha ilusión, este club me daba una oportunidad fantástica para poder crecer. Lo he dado todo en cada partido, es verdad que nos hemos llevado decepciones por eliminatorias que hemos perdido, pero ha sido una etapa muy bonita”, ha apuntado el jugador, que regresó a Sevilla después de cerrar ayer su nuevo contrato con el PSG en París.

“Quería estar centrado en los objetivos del club hasta el final de la temporada. No fue para nada agradable, porque no sólo al club le tengo cariño, porque a Monchi le tengo un aprecio importante, y no fue nada fácil el momento de comunicar mi decisión, igual que no fue fácil tomarla”

¿Con qué momento se queda? “Tengo muchos recuerdos, pero si me tengo que quedar con alguno me quedo con el día de Old Trafford, donde fuimos capaces de tumbar al Manchester. Se quedó el estadio helado y sólo se escuchaba a nuestra gente”.

¿En qué ha cambiado en tres años? “El Pablo que llegó no es el que es a día de hoy. En el aspecto personal he crecido mucho. Te pasan circunstancias que te hacen crecer. En el aspecto futbolístico he madurado, sobre todo en goles y asistencias”

Sus entrenadores. “Cada uno es diferente. Cuando llegué había un entrenador que era Emery pero se fue a la semana. Sampaoli tenía unas ideas y una concepción muy de ataque. De Berizzo también aprendí y Machin me hizo crecer en goles y asistencias”.