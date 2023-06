El secreto del rendimiento de Fernando a sus 35 años: Paulo Colaço en Oporto

El concurso de Fernando ha sido trascendental para los partidos clave del Sevilla y su gran gesta de la conquista de la séptima UEFA Europa League. A sus 35 años, el medio centro brasileño, que sigue sin tener un relevo claro en ese rol, ha sido determinante y ha mostrado un alto nivel.

No ha jugado mucho más que la temporada pasada, cuando una lesión de tobillo le hizo perderse prácticamente la segunda vuelta, coincidiendo con el bajón de rendimiento del equipo de Julen Lopetegui.

Los partidos y minutos de calidad

Esta temporada ha jugado 36 partidos oficiales (2.693 minutos según el cómputo de Transfermarkt, que no incluye los minutos de alargue), frente a los 32 de la temporada (2.541). Sin embargo, a diferencia de la pasada, su rendimiento ha sido creciente y terminó jugando incluso la final y los encuentros de cuartos y semifinales con Manchester United y Juventus.

El propio Fernando ha relatado en una entrevista en su país, a Maisfutebol, cuál es su secreto para ese alto rendimiento: un programa específico de preparación física que realiza cuando puede en Oporto.

Hasta allí se desplaza en cuanto ve la oportunidad: "Cuando tengo días libres, viajo a Oporto. Cuando el Sevilla nos da tres o cuatro días, cojo a la familia y nos vamos a Oporto. Aprovecho para entrenar con Paulo Colaço, que tiene un proyecto de formación para profesionales del deporte llamado Run4Excellence", relata.

No es nuevo su programa, que viene realizando incluso antes de desembarcar en el Sevilla en el verano de 2019 procedente del Galatasaray: "Llevo ocho años trabajando con él y aprovecho cuando estoy en Oporto para hacerlo. Si no estuviera trabajando con él, tal vez no estaría jugando al nivel que estoy. Doy gracias a Dios por haber encontrado a Paulo Colaço en mi camino, porque si hoy estoy jugando a este nivel es también porque tengo la dicha de trabajar con él", añadía en esta entrevista.

Una sola intervención quirúrgica

El formidable centrocampista brasileño, que tiene contrato hasta 2024 después de su renovación en 2022, se ve con fuerza para seguir rindiendo en minutos y partidos de calidad. "Todavía tengo mucha fuerza, me las arreglo para jugar sin ningún problema, nunca he tenido una cirugía mayor en mi carrera, la única operación que he tenido es una cosa simple en mi tobillo, así que creo que todavía estoy con las condiciones para seguir en el fútbol".

Además, tiene dos referencias importantes del fútbol portugués: "Sigo los ejemplos de Cristiano Ronaldo y Pepe, que siguen jugando al más alto nivel y siempre juegan muy bien, así que me inspiro en ellos y a ver hasta dónde puedo llegar. Por ahora no pienso en el final de mi carrera", aseguró.