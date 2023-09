Sergio Ramos, baja en el Sevilla ante el Osasuna por una sobrecarga

Sergio Ramos, reciente fichaje del Sevilla en el mercado veraniego y que llegó como refuerzo estrella a bombo y platillo durante el parón liguero, se pierde su primer encuentro por lesión. Así lo ha informado el club, que ha facilitado la lista de convocados para el partido ante el Osasuna en El Sadar este sábado en la que no está el ex madridista, aquejado de una sobrecarga muscular.

El propio José Luis Mendilibar lo dejaba entrever en su rueda de prensa de este viernes, aunque no quería soltar prensa cuando se le preguntaba sobre si el camero podía entrar en las rotaciones tras jugar sus dos primeros partidos ante Las Palmas y el Lens. "En esos dos partidos sí lo he visto bien. Ya veremos mañana. No quiero hablar de individualidades. Si lo pongo será porque creo que está bien y si no pues jugará otro. Somos un equipo y nosotros tenemos que sacar esto con el grupo. Con partidos tan seguidos tiene que haber cambios porque la gente se sobrecarga", decía el entrenador vasco.

📋 José Luis Mendilibar cita a 2⃣2⃣ futbolistas para el #OsasunaSevillaFC de este sábado. ✈️⚽️#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 22, 2023

También se quedan en Sevilla Suso y Mariano, además de Nianzou, Acuña y Marcao a pesar de que estos ya están parcialmente trabajando con el grupo. El gaditano tiene unas molestias musculares, mientras que el hispano-dominicano sufre una pequeña rotura en el aductor de su pierna izquierda. El club ha precisado que se estará de baja entre dos y tres semanas.

La expedición que viaja a Pamplona es de 22 futbolistas que son Dmitrovic, Nyland, Matías Árbol, Jesús Navas, Juanlu, Badé, Kike Salas, Gattoni, Pedrosa, Gudelj, Fernando, Joan Jordán, Soumaré, Sow, Rakitic, Óliver Torres, Ocampos, Januzaj, Lamela, Lukebakio, Rafa Mir y En-Nesyri.