El Sevilla Atlético da la campanada ante el líder (0-2)

El Sevilla Atlético sigue dando pasos adelante en su afán por salir de los puestos más bajos de la tabla clasificatoria en el Grupo 2 de la Primera RFEF Footters. El filial nervionense se ha impuesto en la mañana de este domingo con toda justicia al Atlético Baleares, líder destacado de la categoría, por 0-2 en un partido que estuvo muy marcado por el fuerte viento que azotaba desde el principio hasta el final.

Los goles de Juanlu y de Valentino, uno en cada tiempo, hicieron justicia para lo visto en el estadio Balear, donde se ha disputado el encuentro con un fuerte viento de costado que hacía muy difícil precisar los pases e incluso los controles debido a que éstos se marchaban lo justo para que pudieran ser interceptados por los defensores.

En tales circunstancias, sin embargo, el Sevilla Atlético salió muy bien plantado al terreno de juego sin un delantero fijo y con Nacho Quintana como futbolista más adelantado. Javi Díaz, como es habitual en las vísperas de partido europeo del primer equipo, era el guardameta titular, la defensa de cuatro la integraban Valentino, Juanmi, Kike Salas y Juan María, con mención especial al partidazo protagonizado por una pareja de centrales muy joven y que estuvo muy segura en todo el encuentro. Por delante de ellos se anclaba el alto medio centro Lulo Dasilva, que se ha convertido en una de las piezas indispensables en el esquema de Acejo para que por delante se movieran Zarzana, Juanlu, Luismi y Capi en busca de enlazar el juego desde atrás y de hacerle daño a un Atlético Baleares que hasta ahora sólo había sufrido una derrota en su caminar por este Grupo 2.

El arranque del encuentro no tenía un dueño claro y eso ya era una buena señal para el filial sevillista. La posesión siempre estuvo muy repartida y todo estuvo muy igualado hasta que llegó el primer golpe de los visitantes. Era Juanlu el que adelantaba al filial ya en la recta final del primer periodo y eso permitía que se pudiera atisbar con optimismo el resto del encuentro.

El Sevilla Atlético supo proteger a Javi Díaz perfectamente de los intentos de un Atlético Baleares que la mayoría de las veces chocaba contra un auténtico muro sin poder hacer nada para igualar el encuentro. Hasta que llegó el saque de esquina definitivo. Corría el minuto 75, Luismi aprovechó el aire para poner el balón cerrado al segundo poste, allí cabeceó Kike Salas para que el guardameta local, René, hiciera un verdadero paradón, pero el propio Kike Salas volvió a disparar en el rechazo, René esta vez no estuvo tan acertado y dejó el balón para que lo empujara Valentino Fattore Scotta, de manera muy oportuna, en el área pequeña.

Con el cero a dos, el Atlético Baleares se lanzó definitivamente al ataque, pero sus ocasiones de gol no fueron nunca claras y el Sevilla Atlético no tuvo mayores problemas para confirmar el triunfo en el campo del líder. El cuadro sevillista aún no ha salido de los puestos de descenso, pero después de tres victorias consecutivas el futuro se observa con más esperanzas de poder escapar de esa fatídica zona en la que estaba hundido hace algunas semanas.