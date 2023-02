Rekik: "Hay que poner el foco en el próximo partido en casa"

Otros dos jugadores del Sevilla que pasaron por zona mixta fueron Rekik y Lamela, que ofrecieron su punto de vista sobre el partido.

"Creo que el Barcelona fue mejor que nosotros. La verdad es que después del partido no tenemos mucho que decir. Es un día muy difícil. Esto es el fútbol. Hay partidos que se ganan y otros que pierdes. Ahora necesitamos poner nuestro foco a nuestro próximo partido en casa", indicó Rekik.

"En la segunda parte, después del gol de ellos, se complicó todo. Se hizo todo más complicado, era más difícil llegar al arco contrario. Hoy fue complicado el comienzo. Toca darle vuelta a la página. El próximo partido en casa tiene que se fundamental. Presionaban mucho. Nos obligaban a estar lejos de su portería. Siempre en desventaja para atacar. Hacíamos mucho esfuerzo en defensa y se complicaba mucho para atacar. Es a lo que ellos juegan y te someten en su campo", comentaba Lamela.

En el plano personal, el argentino no estaba contento con su actuación: "Es difícil. Empecé impreciso. No me gustó nada como ingresé, después era tarde. Hay que ser autocrítico y seguir trabajando duro".