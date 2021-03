Lopetegui: "Los derbis son muy igualados, complejos y apasionantes"

Con su habitual tono hierático y sin querer profundizar en casi ninguna de sus respuestas, Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha mostrado sus sensaciones de cara al derbi de este domingo ante el Betis (21:00) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por no dar juego, no ha desvelado siquiera de qué tipo son las molestias que han llevado a Lucas Ocampos a no entrenarse en la última sesión de trabajo y que lo convierten en duda de última hora. "Tenemos más de 24 horas y cada hora es muy importante. Vamos a esperar. Estamos en una fase de una intensidad alta de partidos y vamos a esperar hasta el final", se ha limitado a comentar el ex guardameta en la previa de un duelo muy esperado por la afición pero que, en definitiva, un partido más.

"Es un partido de Liga que afrontamos como siempre, con la ilusión y la ambición de conseguir nuestro objetivo ante un rival que llega en un muy buen momento, que está bien dirigido y que cuenta con muy buenos futbolistas", ha explicado Lopetegui, que no ha querido mojarse ante la pregunta de si el Betis podría luchar con el Sevilla por la cuarta plaza de la Liga: "Ya lo he dicho, está en un buen momento, en una buena racha y está donde está por méritos propios. Los objetivos para todos los equipos van a llegar en el mes de mayo y hay que seguir haciendo méritos. A partir cada uno se ganará lo que tenga que luchar. El Betis tiene jugadores de mucho nivel y a nivel colectivo están trabajando muy bien. Pero nos centramos en nosotros, que es lo que podemos controlar".

Eso sí, el ex seleccionador reconoce que se trata de "un partido especial" y que sus futbolistas están preparados. "Somos conscientes de lo que supone un derbi y tenemos que estar preparados para esa exigencia. Todos los derbis son muy igualados y son complejos y apasionantes. Tienen una matiz pasional importante".

Más liberados sin Copa y Champions. "Tenemos que centrarnos en esta competición. Llevamos desde septiembre jugando cada tres o cuatro días mientras hemos competido en otras competiciones. Hemos tenido la posibilidad de alargarlas más y nos hubiese gustado, pero vamos a seguir apurados porque tenemos partidos atrasados. A veces no tienes tiempo para entrenar y cuando lo tienes debes aprovecharlo".

La mejoría en Dortmund. "No vives de lo que has hecho en un partido, te sirve de referencia a veces, pero tenemos que seguir mejorando, hay que centrarse y prepararse para hacer un gran partido".

Pellegrini. "Ya he comentado la calidad de su entrenador, está fuera de toda duda su trabajo y su experiencia. Su currículum no cae en saco roto".

Rol de Favorito. "Entiendo vuestras preguntas, pero los medios no vais a tener ninguna influencia en lo que suceda mañana. Sólo los jugadores, lo demás forma parte del paisaje, pero la realidad es la de los jugadores".