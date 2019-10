Joaquín Caparrós vivió un emotivo homenaje la noche del viernes, un reconocimiento de la Peña Sevillista Sentimiento Rojiblanco, 18 años después de que él mismo, entonces como entrenador del Sevilla, participara en su inauguración. Se trata de una peña ubicada en el barrio sevillano donde creció el utrerano, Pío XII.

La peña, ubicada entre las avenidas de Miraflores y la Cruz Roja, nació con Caparrós y ahora, en su mayoría de edad y en la madurez del técnico, ya retirado de los banquillos en la práctica, decidió darle un homenaje.

El técnico sevillista apoyó desde su fundación a esta peña, que cuenta con miembros que que conocen a Caparrós desde la infancia, pues fueron amigos del barrio.

Tras recoger el escudo de oro de la Peña Sevillista Sentimiento Rojiblanco, el utrerano dirigió un breve y emotivo discurso. "Ser sevillista es muy grande, me lo enseñaron desde pequeñito. Presumo de ser sevillista. En todos los equipos inclusive me ha costado que mucha gente no supieran distinguir mi profesionalidad, porque me debía a un club, de mi pasado y mis sentimientos, que son sevillistas. Siempre que pueda llevaré este escudito en la chaqueta. 18 años... Os veo en la foto. Estamos casi, casi, casi igual. Es un lujazo estar aquí 18 años después, os felicito. Gracias de verdad, os felicito. Gracias y viva el Sevilla".

El vicepresidente Gabriel Ramos y el consejero Luis Castro acompañaron en el plano institucional a Joaquín Caparrós, ahora dedicado a la mejora del rendimiento individual de los canteranos del Sevilla.