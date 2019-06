Borja Iglesias es uno de los futbolistas que ha sido vinculado al Sevilla como posible alternativa al ataque que quiere construir Monchi, y en el que no está nada clara la continuidad de Ben Yedder. Según Cope Deportes, en concreto, el gallego es uno de los candidatos indóneos para suplir al goleador francés del Sevilla, aunque todo esto está en un proceso muy embrionario. En este contexto, el Espanyol ha negado propuesta alguna y ha remitido a su cláusula de rescisión, de 28 millones de euros.

El director deportivo del Espanyol, Óscar Perarnau, fue preguntado si estaba preocupado por el interés del Sevilla en Borja Iglesias. "No me preocupa. Lo que me ocupa es cuando veo propuestas reales, en especulaciones no puedo perder el tiempo. Su contrato tiene una cláusula de rescisión y si alguien lo quiere nos remitimos a ella".

El delantero gallego, a sus 26 años (Santiago de Compostela, 17-01-1993), ha tenido una tardía pero explosiva irrupción en el panorama de la Liga. El Espanyol lo fichó el pasado verano del Celta, por 10 millones de euros, tras su paso como cedido por el Zaragoza, con el que en Segunda División marcó 24 goles en 41 partidos. Ya en Primera, confirmó su línea ascendente: 17 goles y tres asistencias en 37 partidos de Liga.

Por sus características, con 1,87 metros, juego aéreo, potencia, capacidad de remate y disparo en carrera, es un futbolista de un perfil distinto a los delanteros que ha tenido el Sevilla en los últimos años y, evidentemente, es un jugador cotizado que podría estar apuntado entre los candidatos a reforzar el ataque.