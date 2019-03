Mercado: "Hicimos méritos para ganar"

No atraviesa el Sevilla por su mejor dinámica y eso se tradujo en un nuevo tropiezo ante el Slavia de Praga, pese a que el conjunto de Nervión disfrutó de oportunidades para haber marcado más goles. "Hicimos méritos para haber ganado", indicó Mercado, reflejando ese sentir del vestuario, que lamentó no haber obtenido un mejor resultado.

"Hemos intentado ir a por el partido para ganarlo pero no ha podido ser. Ahora tenemos que seguir trabajando y mejorando. Nos hubiese gustado ganar aquí, lo hemos intentado pero toca el fin de semana e ir a por todas. Ahora tenemos esa racha que cuando nos llegan, como que tenemos ese miedo a que nos hagan gol. Tenemos que trabajar para mejorar eso y a seguir", aseguró Munir nada más terminar el encuentro. "Vamos a intentar mejorar los fallos que hemos hecho y corregirlos para el próximo partido", señaló el delantero, que también se refirió a su remate fallido: "Se me ha quedado un poco atrás y se me ha ido un poco arriba".

"Es un partido en el que a mí entender hicimos méritos para ganar. Los goles nos hicieron daño por la forma pero no podemos doblegarnos ni agachar la cabeza. El domingo intentaremos recuperarnos ante nuestra gente y haremos todo para ganar porque lo necesitamos", afirmó Mercado, que no vio justo el resultado: "Salvo alguna acción aislada ellos no pisaron nuestra área y hay que insistir en ser un equipo ofensivo que asume riesgos, pero es la única forma de ganar. Cuanto más lejos estemos de nuestra portería menos sufriremos. Intentaremos corregir la falta de gol para ganar seguridad". Además, el defensa resaltó la importancia del duelo ante la Real Sociedad: "Ya perdimos la cuarta plaza y necesitamos acortar distancias. Los demás están sumando y a nosotros nos está costando así que hay que ganar el domingo".

Más optimista fue Juan Soriano, que ocupó la portería tras la lesión de Vaclik. "Nos pusimos por delante muy pronto y ellos se han encontrado con dos goles en dos rebotes… El equipo lo ha intentado hasta el final. Hay que seguir e ir a intentar vencer allí. Ganamos en el complicado campo de la Lazio, no lo estamos consiguiendo en la Liga, pero sí creo que estamos muy capacitados para ganar allí la semana que viene", aseguró el meta.