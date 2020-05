LaLiga tacha de "inadmisible" la indisciplina de los cuatro jugadores

LaLiga ha mandado a sus asociados, los 42 equipos de Primera y Segunda División, un duro comunicado en el que recuerda la obligación de todos los clubes y futbolistas de seguir el estricto protocolo de medidas de seguridad para poder reanudar el campeonato. En el mismo tacha de "inadmisibles e incomprensibles" las actitudes de ciertos futbolistas en las últimas horas, en referencia al almuerzo, con más de diez personas, realizado por Banega, Franco Vázquez, Ocampos y De Jong.

"En las últimas horas hemos detectado que algunos jugadores han incumplido las normas sanitarias, reflejando tal incumplimiento en las redes sociales, denotando una relajación ante esta etapa final del camino. Estas actitudes son incomprensibles e inadmisables", dice un estracto, según ha desvelado El Chiringuito.

La nota va más allá, y asegura que estos actos de indisciplina "ponen en riesgo la finalización de la competición". "Cualquier síntoma de relajación es una falta de respeto a LaLiga, a los clubes, jugadores y técnicos", añade. Igualmente, solicita que no vuelvan a repetirse este tipo de actos contra las normas de seguridad pactadas con el Gobierno.

Posteriormente, La Ser publicó la nota completa, destacando este otro párrafo: "En las numerosas reuniones para la coordinación de este protocolo, así como en las Juntas de División y Comisiones Delegadas, se ha insistido en la importancia de advertir especialmente a los futbolistas de la importancia de mantener la tensión hasta que el árbitro pite el final del último partido. Determinados comportamientos como los demostrados por algunos jugadores, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias internas y externas correspondientes, muestran falta de responsabilidad ante la importante tarea que estamos llevando a cabo".

Javier Tebas, en cambio, fue algo menos duro en sus palabras sobre el hecho, al hablar de ello en Vamos. "Los jugadores se han arrepentido, han hecho un comunicado pidiendo perdón. Somos un ejemplo para la sociedad, hay que tener mucho cuidado. Hago un llamamiento a todos los jugadores, que no podemos tener estas actitudes. Lo de menos es subir la foto. Estamos poniendo en peligro a la industria del fútbol. Puede haber un asintomático, hay que tener cuidado. Hay que ser muy responsables con las que cosas que hacemos en nuestro entorno. Me preocupan estos lugares, hay que ser más cautelosos que las normas sanitarias que nos establecen. Pido que sigamos en esta línea de concentración".

Concretamente, el presidente de LaLiga insistió en no cargar las tintas sobre los futbolistas, y también pidió que no sea un ejemplo de lo que no se debe hacer. "Lo positivo es que han pedido perdón y hacemos ese llamamiento para seguir siendo cautelosos. No debemos bajar la guardia, ni LaLiga, ni los clubes ni los jugadores".