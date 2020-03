Pero después, tras la expulsión de Herrera se produjo la desconexión (entre mental y física) y ya el Sevilla no la recuperaría hasta los minipartidos finales, con Suso como activador del juego de ataque y la insistencia de Jesús Navas por la derecha.

En la primera mitad fue el Sevilla reconocible de la primera vuelta. Con Ocampos en su sitio, Jesús Navas volvía a aparecer y Escudero también le daba sentido a la vuelta al dibujo inicial, esta vez buscando el espacio y no el poste con el cambio de En-Nesyri por De Jong. Óliver Torres le dio dinamismo a las transiciones y el Sevilla enjaretó la mañana relativamente pronto.

Y eso le pasó al Sevilla de Lopetegui ante Osasuna. Dominó y ganó varios minipartidos, sobre todo en la primera parte, pero no supo manejar otros que se dieron en fases de la segunda, en los minutos del 60 al 75 aproximadamente y en los metros en los que, sin Fernando , cayeron en picado el físico de Óliver Torres y Franco Vázquez.

Uno por uno

Bono Tenía un examen difícil tras lo ocurrido el jueves y le sirvió para ganar confianza.

Jesús Navas Con Ocampos volvió a las actuaciones de la primera vuelta y de sus botas salió el gol decisivo de En-Nesyri.

Koundé Buen partido, como acostumbra. Brilla más cada vez que sale de su zona natural.

Sergi Gómez Serio y sin complicaciones.

Escudero Destacó con arrancadas en la primera mitad.

Fernando Hoy día es clave en este equipo y últimamente el técnico lo obliga a unos esfuerzos distintos...

Franco Vázquez Muy por debajo de su nivel. No ayudó.

Óliver Torres Fundamental mientras tuvo oxígeno. Luego notó la inactividad y se hundió.

Ocampos Mejora en la derecha.

Rony Lopes Era la sorpresa y dejó detalles, pero duró poco.

En-Nesyri Buscó el espacio y encontró el gol. Providencial.

Gudelj O no aguantó o no tuvo ayudas, pero no cerró el grifo.

Suso Tuvo personalidad para liderar la reacción final.

De Jong Su función era meter a los centrales muy atrás.