El Sevilla FC ha felicitado este 30 de octubre a Diego Armando Maradona, que ha cumplido 60 años y con el que el club ha querido tener un detalle a través de las redes sociales.

Con un vídeo compuesto por destacadas imágenes de su paso por el Sánchez-Pizjuán, la entidad nervionense ha querido tener un gesto con uno de los mejores jugadores de la historia de historia del fútbol, que vistió la camiseta sevillista durante una temporada, la 92-93, junto a Carlos Salvador Bilardo como técnico y jugadores como Diego Pablo Simeone o Davor Suker, entre otros ilustres como Manolo Jiménez, Rafa Paz o el propio Monchi.

En este sentido, el ex defensa internacional de Arahal y ex entrenador sevillista ha recordado su figura en una intervención en Radio Marca. "A Maradona en los entrenamientos le respetábamos muchísimo. Él era muy competitivo e invitaba a la competitividad. Yo le he visto llorar de rabia, era un líder", ha comentado.

📅 Hoy, 3⃣0⃣ de octubre, cumple años el astro rey: 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗔𝗥𝗠𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢𝗡𝗔. 🔟 🇦🇷¡Muchas felicidades desde Sevilla, Diego! 🎂 🎈#WeareSevilla pic.twitter.com/AAKFhJdzxH — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2020

En particular, el vídeo publicado por el club muestra imágenes del partido de Liga ante el Zaragoza disputado en Nervión en el que el astro argentino marcó de penalti en la portería de Gol Sur.

