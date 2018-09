Récord de socios con 42.836 carnés

El Sevilla acaba de anunciar un nuevo récord de socios, cuya cifra total es de 42.836 carnés. De ellos, 39.438 son de abonados con asientos, lo que constituye otra marca inédita en la historia del club. Según la información de la web del club, por segundo año consecutivo, el Sevilla ha superado la cifra de socios y también de abonados con asiento, estableciendo esta temporada el récord histórico mencionado, que supera con creces los 39.820 de la anterior marca, la de la pasada temporada.

El club destaca que es notable el crecimiento sostenido de la modalidad de abonados con asiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que alcanza la susodicha cifra de 39.438 socios, lo cual también significa un hito histórico inédito hasta ahora. El año pasado fueron 37.673 los abonos con asientos, por ejemplo.

Asimismo, el club señala el éxito de la nueva modalidad de socios no abonados, que alcanza la cifra de 3.398. De este modo, el Sevilla ha superado este año la marca total de socios de la temporada 2006-07 (41.872, de los que 4.815 eran sin asiento), y la marca de abonos con asiento de la 2017-18 (37.673).

El carné de socio no abonado da derecho a acudir a los partidos de la cantera y el femenino en casa, así como a acogerse a descuentos y promociones. La modalidad roja de ese carné sin asiento, además, da prioridad en entradas para finales y derecho a adquirir una entrada al 50% en dos partidos según condiciones del club y disponibilidad existente, además de conservar la antigüedad. El carné de socio no abonado blanco no permite conservar la antigüedad, pero ofrece las ventajas de no tener que pagar cuota de alta como abonado cuando decidieran dar ese paso o de tener prioridad sobre el público en general para adquirir los abonos que queden libres tras finalizar la próxima campaña de renovaciones.