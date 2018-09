Juan Soriano se ejercita con la absoluta de Luis Enrique

Juan Soriano, portero suplente del Sevilla, se ha llevado una grata sorpresa al incorporarse en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a la concentración de la selección sub 21. Luis Enrique ordenó que dos de sus porteros titulares, De Gea y el debutante en la absoluta Pau López (el otro es Kepa), realizaran una sesión más suave de descarga junto a otros internacionales que habían disputado la jornada liguera del pasado fin de semana con sus respectivos equipos. Y por esta razón llamó al meta sevillista para completar la sesión principal de entrenamiento con el grueso de jugadores de la absoluta.

El meta de Benacazón pudo disfrutar de un bonito día de entrenamiento, si bien su interina promoción con la absoluta sea una mera anécdota por la necesidad de cubrir puestos de Luis Enrique.

Juan Soriano fue citado por el nuevo seleccionador sub 21, el ex sevillista Luis de la Fuente, para los próximos partidos de clasificación para el Europeo de la categoría, ante Albania e Irlanda del Norte. Habitual de las selecciones sub 17 y sub 19, tuvo la ocasión de debutar el pasado mes de marzo, de la mano de Albert Celades, en un partido oficial contra Estonia.