Pablo Machín: "Hoy nos ha tocado la parte más cruel del fútbol"

Apesadumbrado, sin encontrar una explicación clara a lo sucedido en ese fatídico último minuto, Pablo Machín, entrenador del Sevilla, comparecía para intentar ofrecer un análisis tras la derrota ante el Slavia de Praga. "El fútbol a veces es muy grande y otras muy cruel. Hoy nos ha tocado la parte más cruel", aseguró el técnico sevillista, que lamentaba las facilidades defensivas ofrecidas por su equipo.

"Es difícil de hacer una valoración objetiva, estamos todos en caliente y muy dolidos. Tratando de ser un poco coherente, el fútbol a veces es muy grande y otras muy cruel. Hoy nos ha tocado la parte más cruel. Todo el mundo me recordaba muchos goles en momentos puntuales en la historia de este club en esta competición. En esos años la fortuna ha favorecido y en éste, no. Si pensamos cómo ha sido ese último gol, que es el que decide todo... No es nuestro año. Estamos sufriendo adversidades. Si termina el partido un minuto antes se estaría hablando de que el equipo se deja el alma, que ha remontado... Decepcionado y dolido, pero los futbolistas, más allá del acierto, se han dejado todo lo que tenían y hemos perdido por ese último minuto. Se han sucedido todas las situaciones adversas que no deberían haber ocurrido", afirmó Machín, al que le preocupa esa fragilidad que viene exhibiendo su equipo: "Tomas (Vaclik) sólo ha parado una acción en un córner en la segunda parte. Da la sensación de que con muy poco, cada vez que se acercan, nos hacen gol. Eso no es normal, por más que se diga que se pueden corregir errores defensivos. Hay que asumirlo, han hecho un gol más que nosotros, en esta competición tan exigente unas veces acabas ganando y esta vez nos ha tocado perder".

Seguía sin encontrar explicación Machín a una derrota, con cuatro goles encajados. "Los más dolidos son los que están dentro del vestuario, se han dejado todo, hemos hecho todo para ganar. No te pueden meter cuatro goles si quieres pasar una eliminatoria europea. La realidad es que nos lo han hecho. Teníamos la eliminatoria en nuestra mano y se nos ha ido", aseguró el preparador soriano, que continuaba insistiendo en los argumentos defensivos para explicar esta debacle europea: "Nos están haciendo muchos goles, es una evidencia. También hacemos muchos. Podíamos tener los mismos números y conseguir más puntos, o en este caso pasar la eliminatoria. La distribución no nos ha permitido sumar más puntos o pasar esta eliminatoria, la hemos tenido muy cerca. Si vemos el cómputo de los dos partidos es inexplicable".

Sobre su situación personal, Machín la asumía como propia de su trabajo, a la vez que indicó que su mayor preocupación pasa por recuperar a sus jugadores de cara al encuentro del domingo ante el Espanyol, una cita clave para seguir optando a la Liga de Campeones. "Estoy dolido, pero la figura del entrenador y mi profesión llevan también asumir cosas que no puedes controlar. Me queda levantar la moral del grupo, que está muy cabizbajo y dolido. El cansancio hace mella y tenemos una batalla el domingo, tenemos que recuperarnos anímicamente para que no se note tanto el esfuerzo que hemos hecho hoy", finalizó el preparador sevillista, que seguro que le dará muchas vueltas a esa parte final de la prórroga que le acabó costando la eliminación a su equipo.