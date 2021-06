Kjaer, motivo de orgullo

La demostración de seguridad, dominio de los nervios, decisión, sentido de lo que es ser capitán... han sido valores por los que el ex sevillista Simon Kjaer ha recibido elogios de todo el mundo. Su actuación en el Dinamarca-Finlandia del sábado fue decisiva para que su compañero en la selección nórdica Christian Eriksen salvara la vida tras el desvanecimiento que sufrió en el campo y que hizo que se temiera una tragedia en el Parken Estadium de Copenhague.

“Un hombre real. Gran compañero y líder”, escribía el Papu Gómez en redes sociales junto a una foto de quien fue su compañero en el Atalanta. Por su parte, Tomas Vaclík, quien compartió con el capitán de Dinamarca vestuario en el Sevilla, también recordaba como la toma de decisiones de Kjaer en un momento crítico fue fundamental en todo momento reuniendo todos los actos que definen a un verdadero líder.

Kjaer acudió el primero a atender a Eriksen cuando éste cayó desplomado, hizo las maniobras precisas para evitar que el jugador se ahogara con su propia lengua y lo colocó lateralmente en posición de seguridad en unos segundos clave. Cuando llegaron las asistencias médicas, el capitán se apresuró a formar con sus compañeros una barrera para evitar que se tomaran imágenes no oportunas y los sanitarios pudiesen realizar en las mejores condiciones las maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP). Durante el masaje cardiaco estuvo siempre atento mientras la mayoría de sus jugadores no podían más que rezar y apartar la mirada. Después, cuando el futbolista fue estabilizado, no dudó en acudir a consolar a la pareja del futbolista, que lógicamente protagonizaba un ataque de ansiedad ante la situación de incertidumbre y la gravedad de los hechos.

Era inevitable que en el sevillismo volvieran imágenes de aquella noche de agosto de 2007 en el Sánchez-Pizjuán en un Sevilla-Getafe en la que Antonio Puerta cayó desplomado como el jugador danés. Desgraciadamente, el canterano no corrió la misma suerte que Eriksen y el director general deportivo del club andaluz no dudaba en recordar aquella fatídica noche. “Para los sevillistas nos trajo un recuerdo desgraciado como fue el caso de Antonio Puerta. Afortunadamente, el esfuerzo que hicieron los médicos tuvo un final feliz e hizo que fuera una noticia desgraciada pero no trágica”, decía Monchi en los micrófonos de Cuatro.

Otro que lo vivió en primera persona fue Adolfo Muñoz, médico del Villarreal y en 2007 del Sevilla. “Hoy se ha evitado una tragedia en forma de muerte súbita en un deportista de élite. Deseo una pronta recuperación a Eriksen. Debemos continuar con el esfuerzo en la prevención y el tratamiento precoz a pie de campo. Más vidas pueden ser salvadas”, dijo en Twitter.